Вперше за всю історію існування церемонії. "Оскар-2025" можуть скасувати

Церемонія вручення кінопремії "Оскар-2025" опинилася під загрозою скасування через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Наразі організатори ретельно слідкують за ситуацією, і остаточне рішення залишається невідомим.

Про це виданню The Sun розповів інсайдер, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише детальніше, що відомо.

"Оскар-2025" може не відбутися

Справа в тому, що доцільність проведення заходу у ситуації з пожежами залишається під питанням. "Оскар", як відомо, влаштовують із неабияким розмахом та вкладають туди чималі гроші.

Проте масштабні пожежі в США змінили ситуацію, і тому організатори думають над тим, чи потрібно проводити подію на тлі всього того, що відбувається. Через стихійне лихо вже відомо про десятки загиблих, а тисячі людей залишилися без даху над головою.

"Наразі головна турбота організаторів полягає в тому, щоб не мати такий вигляд, ніби вони святкують, водночас багато мешканців Лос-Анджелеса мають справу з розбитим серцем і неймовірною втратою. І, звичайно, навіть якщо пожежі згаснуть протягом наступного тижня, реальність така, що місто все ще відчуватиме біль", - пояснив інсайдер джерелу.

"Оскар-2025" (фото: Getty Images)

Остаточне рішення щодо того, чи буде проводитися "Оскар" 2025, наразі залишається невідомим. Але якщо церемонія все ж відбудеться, то не буде званої вечері та дороговартісних подарунків переможцям.

Окрім того, вже двічі скасували оголошення номінантів на кінопремію. Їхні імена планують оголосити 23 січня. До слова, це вперше за всю історію "Оскара", коли подія опинилася під загрозою скасування.

Церемонія проводиться щорічно протягом останніх 96 років. Але в минулому, як відомо, цю грандіозну подію двічі переносили: після вбивства доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого у 1968 році та через повінь у Лос-Анджелесі 1938 року, яка тоді стала історичною.

"Оскар-2025" може не відбутися (фото: Getty Images)

Що відомо про "Оскар-2025"

97-а церемонія вручення нагород запланована на 2 березня цього року, і вона проходитиме в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

Також нагадаємо, що "Оскар" - це найпрестижніша нагорода в кіно США, і вона вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Майєром з кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer у 1927-му. Головний приз - позолочена статуетка, знана з 1939 року як "Оскар".

До слова, минулого року Україна здобула свій перший "Оскар" за документальний фільм від режисера Мстислава Чернова - "20 днів у Маріуполі".

"Оскар-2025" (фото: Getty Images)