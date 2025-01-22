"Джокер-2", Хоакін Фенікс і Леді Гага: всі номінанти на антипремію "Золота малина-2025"

Організатори антипремії "Золота малина", яка щороку відзначає найневдаліші роботи у світі кіно, оголосили список претендентів. Цьогорічним лідером за кількістю номінацій став фільм "Джокер: Божевілля на двох", який потрапив до семи категорій. Інші помітні стрічки, як-от "Бордерлендс", "Мадам Паутина", "Мегалополіс" і "Рейган", номіновані у шести категоріях кожна. Ці кінострічки піддали жорсткій критиці через слабку режисуру, посередню акторську гру та невдалі сценарії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт антипремії.

Організатори з гумором заявляють, що переможці отримають "статуетку вартістю 4,97 долара, пофарбовану з балончика". Результати будуть оголошені 1 березня, напередодні церемонії вручення премії "Оскар".

Раніше ми розповідали, що вперше за понад 25 років український фільм потрапив в основний конкурс Берлінале.

Також ми писали, що фільм про війну в Україні номінували на кінопремію BAFTA.