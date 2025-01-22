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"Джокер-2", Хоакін Фенікс і Леді Гага: всі номінанти на антипремію "Золота малина-2025"

Середа 22 січня 2025 10:54
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"Джокер-2", Хоакін Фенікс і Леді Гага: всі номінанти на антипремію "Золота малина-2025" Номінанти на "Золоту малину-2025" (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Організатори антипремії "Золота малина", яка щороку відзначає найневдаліші роботи у світі кіно, оголосили список претендентів. Цьогорічним лідером за кількістю номінацій став фільм "Джокер: Божевілля на двох", який потрапив до семи категорій. Інші помітні стрічки, як-от "Бордерлендс", "Мадам Паутина", "Мегалополіс" і "Рейган", номіновані у шести категоріях кожна. Ці кінострічки піддали жорсткій критиці через слабку режисуру, посередню акторську гру та невдалі сценарії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт антипремії.

Cписок номінантів:

Найгірший фільм:

  • "Бордерлендс"
  • "Джокер: Божевілля на двох"
  • "Мадам Павутина"

  • "Мегалополіс»
  • "Рейган"

Найгірший актор:

  • Джек Блек ("Дорогий Санта")
  • Закарі Лівай ("Гарольд і чарівна крейда")
  • Хоакін Фенікс ("Джокер: Божевілля на двох")

  • Денніс Куейд (Рейган)
  • Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")

Найгірша актриса:

  • Кейт Бланшетт ("Бордерлендс")
  • Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")
  • Брайс Даллас Ховард ("Аргайл: Супершпигун")
  • Дакота Джонсон ("Мадам Павутина")
  • Дженніфер Лопес ("Атлас")

Найгірший актор другого плану:

  • Джек Блек (тільки озвучка) ("Бордерлендс")
  • Кевін Харт ("Бордерлендс")
  • Шайа Лабаф (в жіночому образі) ("Мегалополіс")
  • Тахар Рахім ("Мадам Павутина")
  • Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", "Тіниста земля", "Незнайомці")

Найгірша актриса другого плану:

  • Аріана Дебос ("Аргайл: Супершпигун" та "Крейвен-мисливець")
  • Леслі-Енн Даун (в ролі Маргарет Тетчер) ("Рейган")
  • Емма Робертс ("Мадам Павутина")
  • Емі Шумер ("Без глазурі")
  • FKA twigs ("Ворон")

Найгірший режисер:

  • С. Дж. Кларксон ("Мадам Павутина")
  • Френсіс Форд Коппола ("Мегалополіс")
  • Тодд Філліпс ("Джокер: Божевілля на двох")
  • Елай Рот ("Бордерлендс")

  • Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")

Найгірший екранний дует:

  • Будь-які два дратівливі персонажі (особливо Джек Блек) ("Бордерлендс")
  • Будь-які два не смішні комедійні актори ("Без глазурі")
  • Весь акторський склад (Мегалополіс)
  • Хоакін Фенікс та Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")
  • Денніс Куейд та Пенелопа Енн Міллер (в ролі Ронні та Ненсі) ("Рейган")

Найгірший сценарій:

  • "Джокер: Божевілля на двох"
  • "Крейвен-мисливець"

  • "Мадам Павутина"
  • "Мегалополіс"
  • "Рейган"

Організатори з гумором заявляють, що переможці отримають "статуетку вартістю 4,97 долара, пофарбовану з балончика". Результати будуть оголошені 1 березня, напередодні церемонії вручення премії "Оскар".

Раніше ми розповідали, що вперше за понад 25 років український фільм потрапив в основний конкурс Берлінале.

Також ми писали, що фільм про війну в Україні номінували на кінопремію BAFTA.

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