"Джокер-2", Хоакін Фенікс і Леді Гага: всі номінанти на антипремію "Золота малина-2025"
Організатори антипремії "Золота малина", яка щороку відзначає найневдаліші роботи у світі кіно, оголосили список претендентів. Цьогорічним лідером за кількістю номінацій став фільм "Джокер: Божевілля на двох", який потрапив до семи категорій. Інші помітні стрічки, як-от "Бордерлендс", "Мадам Паутина", "Мегалополіс" і "Рейган", номіновані у шести категоріях кожна. Ці кінострічки піддали жорсткій критиці через слабку режисуру, посередню акторську гру та невдалі сценарії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт антипремії.
Cписок номінантів:
Найгірший фільм:
- "Бордерлендс"
- "Джокер: Божевілля на двох"
- "Мадам Павутина"
- "Мегалополіс»
- "Рейган"
Найгірший актор:
- Джек Блек ("Дорогий Санта")
- Закарі Лівай ("Гарольд і чарівна крейда")
- Хоакін Фенікс ("Джокер: Божевілля на двох")
- Денніс Куейд (Рейган)
- Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")
Найгірша актриса:
- Кейт Бланшетт ("Бордерлендс")
- Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")
- Брайс Даллас Ховард ("Аргайл: Супершпигун")
- Дакота Джонсон ("Мадам Павутина")
- Дженніфер Лопес ("Атлас")
Найгірший актор другого плану:
- Джек Блек (тільки озвучка) ("Бордерлендс")
- Кевін Харт ("Бордерлендс")
- Шайа Лабаф (в жіночому образі) ("Мегалополіс")
- Тахар Рахім ("Мадам Павутина")
- Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", "Тіниста земля", "Незнайомці")
Найгірша актриса другого плану:
- Аріана Дебос ("Аргайл: Супершпигун" та "Крейвен-мисливець")
- Леслі-Енн Даун (в ролі Маргарет Тетчер) ("Рейган")
- Емма Робертс ("Мадам Павутина")
- Емі Шумер ("Без глазурі")
- FKA twigs ("Ворон")
Найгірший режисер:
- С. Дж. Кларксон ("Мадам Павутина")
- Френсіс Форд Коппола ("Мегалополіс")
- Тодд Філліпс ("Джокер: Божевілля на двох")
- Елай Рот ("Бордерлендс")
- Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")
Найгірший екранний дует:
- Будь-які два дратівливі персонажі (особливо Джек Блек) ("Бордерлендс")
- Будь-які два не смішні комедійні актори ("Без глазурі")
- Весь акторський склад (Мегалополіс)
- Хоакін Фенікс та Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")
- Денніс Куейд та Пенелопа Енн Міллер (в ролі Ронні та Ненсі) ("Рейган")
Найгірший сценарій:
- "Джокер: Божевілля на двох"
- "Крейвен-мисливець"
- "Мадам Павутина"
- "Мегалополіс"
- "Рейган"
Організатори з гумором заявляють, що переможці отримають "статуетку вартістю 4,97 долара, пофарбовану з балончика". Результати будуть оголошені 1 березня, напередодні церемонії вручення премії "Оскар".
Раніше ми розповідали, що вперше за понад 25 років український фільм потрапив в основний конкурс Берлінале.
Також ми писали, що фільм про війну в Україні номінували на кінопремію BAFTA.