Ось що робить кішка вдома, коли ви її не бачите

Кішки часто залишаються вдома самі на довгий час. Тварини радо зустрічають нас біля дверей, коли ми повертаємося, труться об ноги й нявчать. Але що вони роблять, коли опиняються без нагляду?

Про це дізнайтеся нижче в матеріалі Styler далі.

Досліджують

Коти - незалежні створіння, які часто живуть "таємним" життям. Вони вважають свою оселю - квартиру чи подвір'я власною територією.

Тварини вважають своїм обов'язком обходити цю територію щодня. Вони досліджують, обстежують і відзначають будь-які зміни: нові об'єкти, запахи, звуки тощо.

Їдять

Якщо у доступі у кішки є повна тарілка корму, то час від часу вона навідуватиметься, щоб підкріпитись.

Цікаво, що цим котики сильно відрізняються від собак. Останні зазвичай спустошують тарілку та ще й вилизують її. А от котики будуть розтягувати задоволення, харчуючись невеликими порціями.

Котики люблять досліджувати територію (фото: pixabay)

Грають

Якщо ви думаєте, що котики не можуть себе розважити самі, ви помиляєтесь. Скориставшись самотністю, вони використовують вільну хвилинку, щоб присвятити її грі.

Якщо кішка має вихід у двір, вона лазитиме деревами, парканом. Кішка в будинку буде гратися дротами, м'ячиками, шкрябатиме дивани чи точитиме кігті.

Сплять

Для повноцінного відпочинку представникам сімейства котячих потрібно проводити уві сні майже стільки, скільки немовляті - 12-18 години на добу.

Тому котики обов'язково добре відсипаються, поки ви відсутні. Піки їхньої активності припадають на світанок, а також на сутінки.

Тож не варто думати, що годованець цілий день чекає вас, сидячи під дверима. Він завжди знайде собі заняття.