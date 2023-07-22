Ось що робить кішка вдома, коли ви її не бачите
Кішки часто залишаються вдома самі на довгий час. Тварини радо зустрічають нас біля дверей, коли ми повертаємося, труться об ноги й нявчать. Але що вони роблять, коли опиняються без нагляду?
Про це дізнайтеся нижче в матеріалі Styler далі.
Досліджують
Коти - незалежні створіння, які часто живуть "таємним" життям. Вони вважають свою оселю - квартиру чи подвір'я власною територією.
Тварини вважають своїм обов'язком обходити цю територію щодня. Вони досліджують, обстежують і відзначають будь-які зміни: нові об'єкти, запахи, звуки тощо.
Їдять
Якщо у доступі у кішки є повна тарілка корму, то час від часу вона навідуватиметься, щоб підкріпитись.
Цікаво, що цим котики сильно відрізняються від собак. Останні зазвичай спустошують тарілку та ще й вилизують її. А от котики будуть розтягувати задоволення, харчуючись невеликими порціями.
Котики люблять досліджувати територію (фото: pixabay)
Грають
Якщо ви думаєте, що котики не можуть себе розважити самі, ви помиляєтесь. Скориставшись самотністю, вони використовують вільну хвилинку, щоб присвятити її грі.
Якщо кішка має вихід у двір, вона лазитиме деревами, парканом. Кішка в будинку буде гратися дротами, м'ячиками, шкрябатиме дивани чи точитиме кігті.
Сплять
Для повноцінного відпочинку представникам сімейства котячих потрібно проводити уві сні майже стільки, скільки немовляті - 12-18 години на добу.
Тому котики обов'язково добре відсипаються, поки ви відсутні. Піки їхньої активності припадають на світанок, а також на сутінки.
Тож не варто думати, що годованець цілий день чекає вас, сидячи під дверима. Він завжди знайде собі заняття.
Раніше ми писали, чому чужа кішка може приходити до вашої оселі.
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