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Ось чому чужа кішка приходить до вашої оселі: це не випадковість

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Неділя 28 травня 2023 21:08
Ось чому чужа кішка приходить до вашої оселі: це не випадковість Чому кішка може прийти в чужий дім (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо до вашої оселі завітала незнайома кішка, вірите ви чи ні, але це не просто так. Особливості поведінки, характеру, колір тварини - все, згідно з народними прикметами має значення.

Що насправді значить така поява пухнастика - дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.

Що значить візит кішки

Вважається, що несподіваний візит пухнастого гостя чи гості - це в будь-якому разі гарна прикмета.

Якщо кішка або кіт прибилися до будинку, то вони приносять з собою щастя і відводять біду. Якщо ж відігнати тварину, можна нажити сім років нещастя.

А якщо прихистити такого кота, навпаки, можна знайти удачу і щастя на довгі роки. Хай там як, тварині потрібно дати прихисток або хоча б нагодувати і приголубити.

Поява кішки в будинку, де хтось хворіє, обіцяє гарні новини, особливо якщо це біла кішка.

Як трактувати колір кішки

  • Руда кішка - обіцяє багатство та благополуччя.
  • Біла - до удачі у всьому.
  • Чорний кіт чи кішка - захищають від злодіїв, обіцяють здоров'я та благополуччя.
  • Триколірна кішка - це символ щастя.

Особливості та поведінка заблукалої тварини

Якщо чужа кішка прийшла в дім, то за прикметами це обіцяє позитивні події, які проявляться в наступних змінах:

  • поліпшення матеріального становища;
  • швидка радість - народження дитини або весілля;
  • усунення негативу.

Вагітна кішка може з'явитися в будинку для поповнення сім'ї. Якщо кіт з'явився перед весіллям, то шлюб буде щасливим.

Ранiше ми писали, яким чином коти можуть передбачати погоду, і в які прогнози пухнастих варто вірити.

Читайте також про кота-клептомана, який грабує сусідів і приносить своїй власниці дорогі речі і навіть взуття.

Також дізнайтеся, чому коти люблять рано прокидатися і не давати спати своїм господарям.

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