Вот что делает кошка дома, когда вы ее не видите

Кошки часто остаются дома одни на долгое время. Животные радостно встречают нас у дверей, когда мы возвращаемся, трутся об ноги и мяукают. Но что они делают, когда оказываются без присмотра?

Об этом узнайте ниже в материале Styler.

Исследуют

Коты - независимые создания, часто живущие "тайной" жизнью. Они считают свой дом - квартиру или двор собственной территорией.

Животные считают своим долгом обходить эту территорию каждый день. Они исследуют, обследуют и отмечают любые изменения: новые объекты, запахи, звуки и т. д.

Едят

Если у кошки есть полная тарелка корма, то время от времени она будет наведываться, чтобы подкрепиться.

Интересно, что этим котики сильно отличаются от собак. Последние обычно опустошают тарелку, да еще и вылизывают ее. А вот котики будут растягивать удовольствие, питаясь небольшими порциями.

Котики любят изучить территорию (фото: pixabay)

Играют

Если вы думаете, что котики не могут себя развлечь сами, вы ошибаетесь. Воспользовавшись одиночеством, они используют свободную минутку, чтобы посвятить ее игре.

Если кошка имеет выход во двор, она будет лазать деревьями, забором. Кошка в доме будет играть проводами, мячиками, скрести диваны или точить когти.

Спят

Для полноценного отдыха представителям семейства кошачьих нужно проводить во сне почти столько, сколько младенцу - 12-18 часов в сутки.

Поэтому котики обязательно хорошо отсыпаются, пока вы отсутствуете. Пики их активности приходятся на рассвет, а также на сумерки.

Поэтому не стоит думать, что питомец целый день ждет вас, сидя у двери. Он всегда найдет себе занятие.