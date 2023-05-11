Кіт-клептоман грабує сусідів і приносить господарці дорогі речі (фото)

Кіт-клептоман роками грабує сусідів, приносячи своїй господарці цінні речі, серед яких брендовий одяг і навіть дизайнерське взуття.

Кіт награбував на сотні фунтів стерлінгів

З'ясувалося, що за останні чотири роки кіт-грабіжник вкрав предмети на сотні фунтів стерлінгів. Тепер його власниця намагається повернути речі законним власникам.

"Злочинця" звуть Гаррі, він звичайний чорно-білий кіт, але зі схильністю до клептоманії. Адже лише за останній тиждень він вкрав шість речей у сусідів в абатстві Дарлі, Дербі (Британія).

Власниця Гаррі Донна Хібберт сказала, що вважає речі, які її годованець приносить додому - це подарунки для неї.

Кіт краде речі у сусідів (фото: express.co.uk)

Чому коти приносять господарям подарунки

Згідно з "котячою психологією" приносити додому здобич - це модель поведінки, яка демонструє, що він мисливець і здобувач.

Тим самим пухнастики показують господарям, що вони - його сім'я. А здобич - це внесок в цю сім'ю.

Зазвичай коти несуть господарям мишей або пташок. Але Гаррі обрав трохи незвичний спосіб показати господарці свою прихильність.

Господарка хоче повернути речі власникам

Серед трофеїв Гаррі - дизайнерський черевик і дорога спортивна білизна.

"Був червоний черевик, і це була досить дорога марка... Спортивні бюстгальтери від M&S, тому вони не будуть дешевими... Днями у нас була сумочка, але в ній нічого не було", - розповідає власниця кота.

Кіт тягне додому багато "цікавого" (фото: express.co.uk)

Серед інших речей: рукавички, спідня білизна, кухонні рушники.

Щоб повернути вкрадені речі їхнім законним власникам, жінка тепер фотографує вкрадені речі та публікує їх на сторінці Facebook.

Деякі з речей впізнали сусіди Донни Хібберт, власниці котика.