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Ось як виглядає найбільший пітбуль у світі вагою 80 кг (фото)

Як виглядає найбільший пітбультер'єр у світі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Найбільший пітбультер'єр "Халк" важить близько 80 кг, а довжина сягає майже 182 см. Вартість собаки сягає 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Star.

Особливості собаки

Хазяїн Халка Марлон Грінан розводить собак у Нью-Гемпширі, США.

Також Марлон Грінан часто отримує звістки від своїх підписників з Великобританії: нібито на вулицях міст можна побачити пітбулів, хоча ця порода заборонена у Сполученому Королівстві з 1991 року відповідно до Закону про небезпечних собак. Однак люди все одно знаходять спосіб провезти щенят через кордон.

У соцмережі сторінка собаки налічує понад 1 мільйон підписників. Пости присвячені великому чотирилапому другові.

На деяких відео він показує свій характер та величезні ікла, на інших - Халк доброзичливо грається з дітьми. 

Собака Халк вагою 80 кг (фото: instagram.com/iam_thehulk)

Раніше ми повідомляли, чому собаки виють і які породи роблять це найчастіше.

Також ми писали, які породи собак вважаються найагресивнішими у світі.

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