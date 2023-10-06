Ось як виглядає найбільший пітбуль у світі вагою 80 кг (фото)

Найбільший пітбультер'єр "Халк" важить близько 80 кг, а довжина сягає майже 182 см. Вартість собаки сягає 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Star .

На деяких відео він показує свій характер та величезні ікла, на інших - Халк доброзичливо грається з дітьми.

Також Марлон Грінан часто отримує звістки від своїх підписників з Великобританії: нібито на вулицях міст можна побачити пітбулів, хоча ця порода заборонена у Сполученому Королівстві з 1991 року відповідно до Закону про небезпечних собак. Однак люди все одно знаходять спосіб провезти щенят через кордон.

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