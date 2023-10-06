RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот как выглядит самый большой питбуль в мире весом 80 кг (фото)

Как выглядит крупнейший питбультерьер в мире (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Самый большой питбультерьер "Халк" весит около 80 кг, а длина достигает почти 182 см. Стоимость собаки составляет 2 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Star.

Особенности собаки

Хозяин Халка Марлон Гринан разводит собак в Нью-Гэмпшире, США.

Также Марлон Гринан часто получает известия от своих подписчиков из Великобритании: якобы на улицах городов можно увидеть питбулы, хотя эта порода запрещена в Соединенном Королевстве с 1991 года в соответствии с Законом об опасных собаках. Однако люди все равно находят способ провезти щенков через границу.

В соцсети страница собаки насчитывает более 1 миллиона подписчиков. Посты посвящены великому четырехлапому другу.

На некоторых видео он показывает свой характер и огромные клыки, на других - Халк доброжелательно играет с детьми.

Собака Халк весом 80 кг (фото: instagram.com/iam_thehulk)

Ранее мы сообщали, почему собаки воют и какие породы делают это чаще всего.

Также мы писали, какие породы собак считаются самыми агрессивными в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
тваринидомашні тарини