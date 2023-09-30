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Генетично злі: 5 найагресивніших порід собак

Субота 30 вересня 2023 19:30
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Генетично злі: 5 найагресивніших порід собак Які собаки вважаються агресивними (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Собача агресія - це поведінка, яку демонструють собаки. Поведінка може продовжуватися або припинятися в певний момент залежно від того, як до неї підходять. Варто знати, які породи вважаються найагресивнішими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Pet ful.

Пітбуль

Ця порода вважається однією з найнебезпечніших у світі. Ці собаки спеціально виводилися, щоб вбивати.

Вони розумні та вміють тримати емоції під контролем. Не дратуються через дрібниці і не задираються з іншими собаками. Для нападу їм потрібна справді серйозна причина.

Пітбулі люблять дітей, охоче граються з ними. Але з зовсім маленькою дитиною залишати наодинці небезпечно: вона може необережно налякати тварину та спровокувати напад.

Генетично злі: 5 найагресивніших порід собакПітбуль (фото: wikipedia)

Ротвейлер

Спочатку ця порода виводилася для гону великої рогатої худоби. Зараз ці породи дуже популярні як сторожові собаки.

Їх активний характер в комплексі з міцною статурою і захисними інстинктами роблять ротвейлерів схильними до агресії.

Генетично злі: 5 найагресивніших порід собак

Ротвейлер (фото: wikipedia)

Доберман

Доберман - порода короткошерстих службових собак, виведена в Німеччині. Така собака дуже спритна, розумна і смілива, атлетична з добре розвиненою мускулатурою та швидко навчається.

Доберманів зазвичай описують як небезпечних або агресивних. У той час як злісність є результатом відсутності належного навчання та спілкування або неправильного виховання.

Генетично злі: 5 найагресивніших порід собак

Доберман (фото: wikipedia)

Німецька вівчарка

Ця порода собак виведена у Німеччині в 1899 році. Породу вивели спеціально для догляду за вівцями, тому собаку й називають вівчаркою.

Німецькі вівчарки мають чудовий нюх і можуть бути терплячими, спостережливими та рішучими, що робить їх кращими службовими собаками.

Якщо ви не знайдете часу на соціалізацію та дресування вівчарки, виникнуть проблеми із непокірністю і собаки будуть поводитись агресивно.

Генетично злі: 5 найагресивніших порід собакНімецька вівчарка (фото: wikipedia)

Акіта

Це одна з найбільших японських собак, впродовж тривалого часу їх залучали до полювання на великих звірів: кабана, оленя, ведмедя.

Одна зі складнощів породи - бажання домінувати в собачому середовищі. При цьому залучаються визначні бійцівські якості собаки.

Головне завдання власника - не упустити акіта з-під контролю, використовуючи при цьому виключно ласку, похвалу і заохочення. Образ милого цуценя з постійно усміхненою мордочкою може бути вельми оманливим.

Генетично злі: 5 найагресивніших порід собакАкіта (фото: wikipedia)

Раніше ми повідомляли, чому собаки виють і які породи роблять це найчастіше.

Також ми писали, які миски не варто купувати тваринам.

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