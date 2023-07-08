Чому собаки виють і які породи роблять це найчастіше

Виття - це один з основних способів спілкуватися для собак. Здатність собаки до виття прямо залежить від породи, до якої тварина належить. Тому, перед тим як завести цуценя, варто ознайомитися з майбутніми звичками улюбленця.

Чому собаки виють

Собакам така здатність дісталася від їхніх предків-вовків. Вити вони можуть з різних причин, і більшість з них - безневинні:

тварині сумно, вона хоче гратися і їй мало фізичної активності

собака хоче в туалет і виє, що час її вигулювати

тварина хоче їсти і просить, щоб її погодували

нестерилізовані собаки можуть вити через сплеск гормонів, відчуваючи близьку присутність тварини протилежної статі

хвороба, травма, що супроводжується больовим синдромом

собака може почути виття сирени, тривоги або сигналізацію автомобіля десь далеко

За словами вчених, генетично схильні до завивання собаки, старші за 5 років. Вчені пояснили це впливом досвіду або якогось вікового особистісного ефекту. Зокрема, такі звуки можуть викликатися стресом та страхом. Але ці припущення вимагають подальшого вивчення.

Які породи найбільш схильні до виття

За словами угорських вчених, більш схильні до виття породи, які мають більшу генетичну спорідненість з вовками.

Хаскі

Природно виведена порода, яка дуже нагадує вовка. Хаскі соціалізувались, але не втратили власного незалежного характеру. Вони і далі продовжують багато вити.

Хаскі (freepik)

Маламути

Ця порода зовнішнім виглядом нагадує хаскі. Тому вони теж люблять висловлювати власні емоції за допомогою виття.



Маламут (wikipedia)

Ескімоський шпіц

Це досить розумна та красива тварина, яка споріднена з хаскі та маламутами. Тому теж схильна до виття.



Ескімоський шпіц (wikipedia)

Шотландська вівчарка

Активна собака, яка любить сильно вити. Зазвичай їх беруть для проживання у заміському будинку, адже у квартирі господарі обов'язково відчують незручності.

Шотландська вівчарка (wikipedia)

Бладхаунд

Це один із найбільш габаритних собак, відрізняється характерною зовнішністю. Виття таких собак в рази гучніше за інших.



Бладхаунд (facebook)