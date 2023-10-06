ua en ru
Пт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ось як виглядає найбільший пітбуль у світі вагою 80 кг (фото)

Велика Британія, П'ятниця 06 жовтня 2023 10:25
UA EN RU
Ось як виглядає найбільший пітбуль у світі вагою 80 кг (фото) Як виглядає найбільший пітбультер'єр у світі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Найбільший пітбультер'єр "Халк" важить близько 80 кг, а довжина сягає майже 182 см. Вартість собаки сягає 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Star.

Особливості собаки

Хазяїн Халка Марлон Грінан розводить собак у Нью-Гемпширі, США.

Він розповів, що у нього велика база шанувальників і люди надсилають повідомлення, щоб побачити такого собаку.

Також Марлон Грінан часто отримує звістки від своїх підписників з Великобританії: нібито на вулицях міст можна побачити пітбулів, хоча ця порода заборонена у Сполученому Королівстві з 1991 року відповідно до Закону про небезпечних собак. Однак люди все одно знаходять спосіб провезти щенят через кордон.

"Прем'єр-міністр назвав породу "небезпекою для наших спільнот, особливо для наших дітей", - розповів він.

У соцмережі сторінка собаки налічує понад 1 мільйон підписників. Пости присвячені великому чотирилапому другові.

На деяких відео він показує свій характер та величезні ікла, на інших - Халк доброзичливо грається з дітьми.

Ось як виглядає найбільший пітбуль у світі вагою 80 кг (фото)

Ось як виглядає найбільший пітбуль у світі вагою 80 кг (фото)Ось як виглядає найбільший пітбуль у світі вагою 80 кг (фото)Ось як виглядає найбільший пітбуль у світі вагою 80 кг (фото)Ось як виглядає найбільший пітбуль у світі вагою 80 кг (фото)Ось як виглядає найбільший пітбуль у світі вагою 80 кг (фото)Собака Халк вагою 80 кг (фото: instagram.com/iam_thehulk)

Раніше ми повідомляли, чому собаки виють і які породи роблять це найчастіше.

Також ми писали, які породи собак вважаються найагресивнішими у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
тварини домашні тарини