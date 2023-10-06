Ось як виглядає найбільший пітбуль у світі вагою 80 кг (фото)
Найбільший пітбультер'єр "Халк" важить близько 80 кг, а довжина сягає майже 182 см. Вартість собаки сягає 2 мільйони фунтів стерлінгів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Star.
Особливості собаки
Хазяїн Халка Марлон Грінан розводить собак у Нью-Гемпширі, США.
Він розповів, що у нього велика база шанувальників і люди надсилають повідомлення, щоб побачити такого собаку.
Також Марлон Грінан часто отримує звістки від своїх підписників з Великобританії: нібито на вулицях міст можна побачити пітбулів, хоча ця порода заборонена у Сполученому Королівстві з 1991 року відповідно до Закону про небезпечних собак. Однак люди все одно знаходять спосіб провезти щенят через кордон.
"Прем'єр-міністр назвав породу "небезпекою для наших спільнот, особливо для наших дітей", - розповів він.
У соцмережі сторінка собаки налічує понад 1 мільйон підписників. Пости присвячені великому чотирилапому другові.
На деяких відео він показує свій характер та величезні ікла, на інших - Халк доброзичливо грається з дітьми.
Собака Халк вагою 80 кг (фото: instagram.com/iam_thehulk)
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