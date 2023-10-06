Вот как выглядит самый большой питбуль в мире весом 80 кг (фото)
Самый большой питбультерьер "Халк" весит около 80 кг, а длина достигает почти 182 см. Стоимость собаки составляет 2 миллиона фунтов стерлингов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Star.
Особенности собаки
Хозяин Халка Марлон Гринан разводит собак в Нью-Гэмпшире, США.
Он рассказал, что у него большая база поклонников и люди присылают сообщения, чтобы увидеть такую собаку.
Также Марлон Гринан часто получает известия от своих подписчиков из Великобритании: якобы на улицах городов можно увидеть питбулы, хотя эта порода запрещена в Соединенном Королевстве с 1991 года в соответствии с Законом об опасных собаках. Однако люди все равно находят способ провезти щенков через границу.
"Премьер-министр назвал породу "опасностью для наших сообществ, особенно для наших детей", - рассказал он.
В соцсети страница собаки насчитывает более 1 миллиона подписчиков. Посты посвящены великому четырехлапому другу.
На некоторых видео он показывает свой характер и огромные клыки, на других - Халк доброжелательно играет с детьми.
Собака Халк весом 80 кг (фото: instagram.com/iam_thehulk)
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