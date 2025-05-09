Вправи мільйонера з Голлівуду: як зірка "Бетмена" підтримує тіло у топформі

Генрі Кавілл - один з найвідоміших акторів. Не лише за його численні ролі, найвідомішою з яких є "Супермен", але й за його неймовірну статуру, а здоровий спосіб життя.

Як саме підтримує свій організм британський актор та мільйонер, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Який розпорядок дня у Генрі Кавілла

Його розпорядок дня складається не лише з вправ і видів спорту, якими він займається, але й з харчування та інших звичок, які він використовує, щоб вести здоровий спосіб життя, виміряний до міліметра.

Актор зізнався, що він займається спортом шість днів на тиждень.

Зазвичай він виконує кардіотренування натщесерце практично щодня. Єдине, що він споживає перед цим кардіотренуванням, це кава. Потім він снідає і йде в спортзал.

Як тренується актор ролі "Бетмена"

Порядок, у якому він виконує свої вправи: ноги; потім груди, трицепси і ікри; спина; плечі і біцепси; кожна процедура в різні дні.

Крім того, актор найняв відомого у своїх колах тренера, який обходиться недешево. Це Дейв Рієнці, який також працює з іншим із найкращих фізичних осіб Голлівуду.

Генрі Кавілл (фото:i nstagram.com/henrycavill)

Тренування, які він створив для актора "Бетмена", включають ізометрію. Ці вправи допомагають зміцнити сухожилля, м’язи та суглоби, щоб зменшити кількість травм.

Хоча тренування, яке робить Генрі Кавілл, можна адаптувати до людей, які не є мільйонерами, це правда, що актор супроводжує цю рутину іншими звичками, які дійсно передбачають великі витрати грошей.

Його речі, такі як спортивні годинники, текстиль або спортивне взуття, є одними з елементів, включених у ці інвестиції.

А також витрати на персонального тренера високого рівня та заняття чи тренажерні зали, які він відвідує. До цих пунктів необхідно додати добавки.

Кавілл є керівником бренду харчових добавок MuscleTech. З цього він отримує сироватковий білок від тварин, яких годували травою, Shatter Elite перед тренуванням (який містить кофеїн, L-цитрулін і бета-аланін), MuscleTech Amino Build (містить BCAA) і Hydroxycut Hardcore Elite (допомагає при втраті ваги), які він споживає щодня.

Як харчується мільйонер?

Їжа, яку він їсть, досить проста, але містить розмаринову воду. Це покращує когнітивні здібності та пам’ять. Також цей продукт допомагає зняти тривогу та стрес. Кавілл завжди спить мінімум 8 годин.