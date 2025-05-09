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Упражнения миллионера из Голливуда: как звезда "Бэтмена" поддерживает тело в топформе

Пятница 09 мая 2025 12:12
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Упражнения миллионера из Голливуда: как звезда "Бэтмена" поддерживает тело в топформе Фото: Генри Кавилл- известный британский актер (instagram.com/henrycavil)
Автор: Людмила Жукова

Генри Кавилл - один из самых известных актеров. Не только за его многочисленные роли, самой известной из которых является "Супермен", но и за его невероятное телосложение и здоровый образо жизни.

Как именно поддерживает свой организм британский актер и миллионер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Какой распорядок дня у Генри Кавилла

Его распорядок дня состоит не только из упражнений и видов спорта, которыми он занимается, но и из питания и других привычек, которые он использует, чтобы вести здоровый образ жизни, измеренный до миллиметра.

Актер признался, что он занимается спортом шесть дней в неделю.

Обычно он выполняет кардиотренировки натощак практически каждый день. Единственное, что он потребляет перед этой кардиотренировкой, это кофе. Затем он завтракает и идет в спортзал.

Как тренируется актер роли "Бэтмена"

Порядок, в котором он выполняет свои упражнения: ноги; затем грудь, трицепсы и икры; спина; плечи и бицепсы; каждая процедура в разные дни.

Кроме того, актер нанял известного в своих кругах тренера, который обходится недешево. Это Дэйв Риенци, который также работает с другим из лучших физических лиц Голливуда.

Упражнения миллионера из Голливуда: как звезда &quot;Бэтмена&quot; поддерживает тело в топформеГенри Кавилл (фото:i nstagram.com/henrycavill)

Тренировки, которые он создал для актера "Бэтмена", включают изометрию. Эти упражнения помогают укрепить сухожилия, мышцы и суставы, чтобы уменьшить количество травм.

Хотя тренировки, которые делает Генри Кавилл, можно адаптировать к людям, которые не являются миллионерами, это правда, что актер сопровождает эту рутину другими привычками, которые действительно предполагают большие затраты денег.

Его вещи, такие как спортивные часы, текстиль или спортивная обувь, являются одними из элементов, включенных в эти инвестиции.

А также расходы на персонального тренера высокого уровня и занятия или тренажерные залы, которые он посещает. К этим пунктам необходимо добавить добавки.

Кавилл является руководителем бренда пищевых добавок MuscleTech. Из этого он получает сывороточный белок от животных, которых кормили травой, Shatter Elite перед тренировкой (который содержит кофеин, L-цитруллин и бета-аланин), MuscleTech Amino Build (содержит BCAA) и Hydroxycut Hardcore Elite (помогает при потере веса), которые он потребляет ежедневно.

Как питается миллионер?

Пища, которую он ест, довольно проста, но содержит розмариновую воду. Это улучшает когнитивные способности и память. Также этот продукт помогает снять тревогу и стресс. Кавилл всегда спит минимум 8 часов.

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