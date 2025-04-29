Меню футболіста збірної України для ідеальної форми: що їсть Валерій Бондар
Як харчується футболіст збірної України для підтримки ідеальної форми? Валерій Бондар привідкрив завісу над своїм щоденним раціоном та розповів, що зазвичай їсть.
Про своє меню вихованець академії "Шахтаря", чемпіон світу у складі молодіжної збірної U-20 розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Як мають харчуватися футболісти?
Підтримання високої спортивної форми на елітному рівні вимагає не лише виснажливих тренувань, але й суворої дисципліни поза полем, зокрема у харчуванні. Раціон професійних футболістів зазвичай розробляється дієтологами команди з урахуванням індивідуальних потреб, графіку тренувань та ігор, потреб у відновленні.
Валерій Бондар, розповідаючи про своє харчування на тренувальній базі, підтверджує цей підхід.
"Коли знаходимося на базі в Emily у Винниках, то тут у нас є і вечеря, і обід, і сніданок", - зазначає Валерій.
Яке меню у Валерія Бондаря
Зокрема, гравець розповів про свої вподобання на сніданок.
"Зазвичай, на сніданок я стараюся їсти щось білкове, наприклад, яєшня або омлет. Також у мій раціон входять лосось, авокадо, томати чері", - розповів спортсмен.
Зазначимо, що такий вибір не випадковий. Білок (яйця, лосось) є основним будівельним матеріалом для м'язів, необхідним для їх відновлення після навантажень і підтримки м'язової маси. Лосось та авокадо - це цінні джерела корисних жирів Омега-3, які мають протизапальні властивості та важливі для здоров'я серцево-судинної системи, що є критично важливим для витривалості футболіста. Томати чері додають вітамінів та антиоксидантів. Білковий сніданок також допомагає довше відчувати ситість.
Вечеря у раціоні Валерія має інший акцент.
"Ну а на вечерю я готую собі салати та їм більше вуглеводів. Це може бути рис та гречка. Ще я їм рибу та мʼясо", - поділився футболіст.
Після дня тренувань організм потребує поповнення запасів глікогену - форми зберігання вуглеводів у м'язах та печінці, яка використовується як основне джерело енергії під час фізичних навантажень. Рис і гречка є складними вуглеводами, що забезпечують поступове вивільнення енергії та ефективно відновлюють енергетичні депо. Додавання риби або м'яса забезпечує необхідний білок для нічного відновлення м'язів, а салати - клітковину, вітаміни та мінерали.
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