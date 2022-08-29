ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Они ни насколько ее не дали": россиянка заплакала "крокодильими слезами", что ей отказали в "шенгене"

Новина українською →
Россия, Понедельник 29 августа 2022 11:09
"Они ни насколько ее не дали": россиянка заплакала "крокодильими слезами", что ей отказали в "шенгене" Россиянке не дали визу в ЕС (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В последнее время страны ЕС отказывают россиянам в праве получать шенгенские визы. Еще один такой случай подтверждает этот факт. Так, плачущая россиянка сообщила, что ей и ее семье не дали визу в Германию.

О тенденции полного игнорирования граждан РФ этом сообщают в сети.

Детали истории

На видео женщина сообщила, что всей ее семье из пяти человек отказано в визе в Германию, несмотря на предоставленный полный пакет документов.

Россиянка отметила, что в Германии живет ее мать и теперь она не сможет ее увидеть.

Причина отказа - боязнь посольства, что семья не вернется в Россию.

"Они не дали ее ни насколько. У нас с документами все в порядке. Они боятся, что мы там останемся. Вот так", - сказала рыдающая гражданка РФ.

Также она сообщила, что, если бы хотела жить в Европе - то давно бы уже жила.

Смотрите на видео, в какой истерике сейчас находятся граждане страны-агрессора.

Напомним, что главы МИД ЕС на этой неделе приостановят действие соглашения о визах с Россией.

Кстати, ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь