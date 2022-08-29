"Они ни насколько ее не дали": россиянка заплакала "крокодильими слезами", что ей отказали в "шенгене"

В последнее время страны ЕС отказывают россиянам в праве получать шенгенские визы. Еще один такой случай подтверждает этот факт. Так, плачущая россиянка сообщила, что ей и ее семье не дали визу в Германию.

О тенденции полного игнорирования граждан РФ этом сообщают в сети.

Детали истории

На видео женщина сообщила, что всей ее семье из пяти человек отказано в визе в Германию, несмотря на предоставленный полный пакет документов.

Россиянка отметила, что в Германии живет ее мать и теперь она не сможет ее увидеть.

Причина отказа - боязнь посольства, что семья не вернется в Россию.

"Они не дали ее ни насколько. У нас с документами все в порядке. Они боятся, что мы там останемся. Вот так", - сказала рыдающая гражданка РФ.

Также она сообщила, что, если бы хотела жить в Европе - то давно бы уже жила.

Смотрите на видео, в какой истерике сейчас находятся граждане страны-агрессора.