Главы МИД ЕС на этой неделе приостановят действие соглашения о визах с Россией, - FT

На этой неделе министры иностранных дел Евросоюза должны поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией в попытке сократить количество выдаваемых разрешений на въезд в страны блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Некоторые страны потребовали коллективных действий, чтобы остановить обычных россиян от поездок в ЕС по туристическим визам.

Страны, включая Чехию и Польшу, прекратили выдачу виз российским туристам вскоре после того, как российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину. С тех пор страны требуют от Брюсселя ввести полный запрет, повторяя призыв президента Украины Владимира Зеленского.

Однако другие страны продолжают выдавать визы, позволяя россиянам путешествовать в любую точку Шенгенской зоны.

Три чиновника, участвующие в переговорах сообщили, что в качестве первого шага министры планируют оказать политическую поддержку приостановке действия соглашения между ЕС и Россией об упрощении визового режима на двухдневной встрече в Праге, которая начнется во вторник.

"Неуместно, чтобы российские туристы гуляли в наших городах, на наших пристанях. Мы должны дать понять российскому населению, что эта война - это не нормально, это неприемлемо", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвующий в переговорах.

Более широкое приостановление действия соглашения отменит преференциальный режим для россиян при получении всех виз ЕС, потребует больше документов, сделает их более дорогими и значительно увеличит время ожидания.

"Мы находимся в исключительной ситуации, и она требует исключительных шагов. Мы хотим пойти дальше приостановки упрощения визового режима", - сказал высокопоставленный представитель ЕС, добавив, что более глубокие изменения могут быть введены до конца года.

Однако нет единого мнения о дополнительных мерах, которые Брюссель мог бы принять, чтобы либо сократить количество виз ЕС, выдаваемых россиянам, либо полностью прекратить их выдачу.