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Олександр Педан висловився про заручини Лесі Нікітюк з військовим

Вівторок 18 березня 2025 10:35
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Олександр Педан висловився про заручини Лесі Нікітюк з військовим Олександр Педан прокоментував заручини Лесі Нікітюк і Дмитра Бабчука (фото: instagram.com/pedanos)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український телеведучий Олександр Педан не залишився осторонь обговорення заручин своєї колеги Лесі Нікітюк з військовим Дмитром Бабчуком, які нещодавно стали однією з найпопулярніших тем у соціальних мережах.

Своє ставлення до нашумілої події шоумен висловив у інтерв'ю РБК-Україна.

Зазначимо, що чимало користувачів мережі висловили невдоволення та критику на адресу Лесі та її обранця після того, як стало відомо про їхній роман. Знайшлося чимало хейтерів і після того, як телеведуча оголосила про заручини з молодшим від неї нареченого.

Педан прокоментував цю ситуацію, висловивши підтримку Лесі.

"Скажу, що від себе Лесю привітав", - лаконічно зазначив він, підкреслюючи свою позитивну реакцію на цю подію.

Він закликав зосередитися на позитиві та підтримувати створення нових українських родин, особливо в такий непростий для країни час.

"Я тільки за те, щоб в Україні створилось якомога більше сімей. Нам треба народжувати маленьких українців, і вони мають бути найголовнішим для нас стимулом для роботи. Тому я за Лесю тішуся щиро", - наголосив ведучий.

Нагадаємо, що Нікітюк оголосила про заручини зі своїм коханим 6 січня 2025 року. Пара вирушила на відпочинок у Карпати, де Дмитро зробив Лесі пропозицію, яку вона прийняла. Телеведуча поділилася радісною новиною в своєму Instagram, опублікувавши фото з каблучкою на тлі засніженого пейзажу та підписом: "Тут і не відмовиш".

Леся та Дмитро почали публічно з'являтися разом у жовтні 2024-го. Ведуча спершу інтригувала підписників, публікуючи фото з обранцем, не розкриваючи його обличчя.

Однак після оголошення про офіційні стосунки пара зіткнулася з хвилею негативних коментарів у мережі. Користувачі обговорювали різницю у віці між Лесею та Дмитром, яка становить близько 9 років, та висловлювали критичні зауваження щодо їхніх відносин.

Серед тих, хто став на захист пари, був зокрема актор Тарас Цимбалюк. Він засудив хейтерів та наголосив на необхідності підтримувати одне одного, особливо в такі складні часи.

Попри критику, Леся та Дмитро продовжують ділитися спільними моментами у соціальних мережах та демонструють серйозність своїх намірів щодо спільного майбутнього. Однак весілля парі поки що довелося відкласти.

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