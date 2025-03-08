Педан та Решетнік назвали три головні правила тривалих стосунків: ось, що потрібно робити

Телеведучі Олександр Педан та Григорій Решетнік, кожен з яких перебуває в багаторічному шлюбі, поділилися порадами, які допоможуть побудувати здорові та довготривалі стосунки.

У чому секрет міцного кохання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільне відео ведучих в Instagram .

За словами Педана та Решетніка, в стосунках варто дотримуватися трьох принципів: підтримувати партнера, слухати та вміти бути підкаблучником! Жартома чи серйозно, але зірки впевнені: ключем до щасливого багаторічного кохання є розуміння й компроміси.

1. Слухати та чути партнера

За словами Решетніка, в стосунках потрібно вміти не лише слухати, але й чути партнера.

"Перша порада - чути партнера і, попри якісь сварки йти на примирення. Наприклад, в наших стосунках це роблю я, аби не витрачати час на чвари", - зізнався ведучий.

Педан зауважив, що також важливо відкрито говорити про свої переживання.

"Треба слухати, що тобі хочуть сказати, і не боятися говорити. Коли ти намагаєшся вислухати свого партнера, тоді, може, й не доведеться сваритися і просити вибачення", - додав він.

2. Підтримувати та вірити у партнера

Решетнік заявив, що у тривалих стосунках важливо вірити у кохану людину. Він зауважив, що чоловіки часто сумніваються у собі, тому для них є важливою підтримка жінки.

"Друга порада - вірити у свого партнера, надихати, робити компліменти й завжди підтримувати, особливого чоловіків. Ми такі створіння, які постійно в собі сумніваються, а наші музи - вони надихають. І ми тоді окриляємося", - поділився Григорій.

Педан зазначив, що в стосунках важливо поважати вільний простір і захоплення один одного. Потрібно давати один одному розвиватися.

"Зараз моя дружина знайшла себе як сексолог, як дитячий тренер зі статевого виховання і навчається на психолога. Для цього потрібно багато часу, тому я то з Маріком посиджу, ми чергуємося, підтримуємо один одного. І це дуже класно, коли твоя сім'я знаходить себе", - розповів Олександр.

Олександр Педан з дружиною та сином (фото: instagram.com/pedanos)

3. Мати спільні інтереси

Решетнік наголосив про необхідність мати спільні інтереси, які об'єднуватимуть пару.

"Ще важливо мати розвиток у стосунках. Те, що вас об'єднує. І це не лише діти, хоча вони є фундаментом. Це те, чого ви хочете досягти", - поділився Решетнік.

У відповідь Педан дав ще одну пораду:

"Моя третя порада – бути класним підкаблучником. Не боротися, щоб бути головним у сім'ї, а віддати це жінці".

"У кого двоє, троє і більше дітей, - ті однозначно підкаблучники", - підтримав жартома колегу Решетнік.

Григорій Решетнік з синами (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Нагадаємо, Олександр Педан вже 21 рік щасливо одружений з викладачкою Інною, з якою виховує доньку Валерію та сина Марка. Своєю чергою Григорій вже 15 років перебуває у шлюбі з блогеркою Христиною, від якої має трьох синів Івана, Дмитра та Олександра. Ведучі на власному досвіді знають, що таке довготривалі стосунки та яких правил варто дотримуватися, аби обидва в парі були щасливі.

Вас також може зацікавити: