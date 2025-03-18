Александр Педан высказался о помолвке Леси Никитюк с военным

Известный украинский телеведущий Александр Педан не остался в стороне обсуждения помолвки своей коллеги Леси Никитюк с военным Дмитрием Бабчуком, которые недавно стали одной из самых популярных тем в социальных сетях.

Отметим, что немало пользователей сети выразили недовольство и критику в адрес Леси и ее избранника после того, как стало известно об их романе. Нашлось немало хейтеров и после того, как телеведущая объявила о помолвке с младшим от нее жениха.

Педан прокомментировал эту ситуацию, выразив поддержку Лесе.

"Скажу, что от себя Лесю поздравил", - лаконично отметил он, подчеркивая свою положительную реакцию на это событие.

Он призвал сосредоточиться на позитиве и поддерживать создание новых украинских семей, особенно в такое непростое для страны время.

"Я только за то, чтобы в Украине создавалось как можно больше семей. Нам нужно рожать маленьких украинцев, и они должны быть самым главным для нас стимулом для работы. Поэтому я за Лесю радуюсь искренне", - подчеркнул ведущий.

Напомним, что Никитюк объявила о помолвке со своим возлюбленным 6 января 2025 года. Пара отправилась на отдых в Карпаты, где Дмитрий сделал Лесе предложение, которое она приняла. Телеведущая поделилась радостной новостью в своем Instagram, опубликовав фото с кольцом на фоне заснеженного пейзажа и подписью: "Тут и не откажешь".

Леся и Дмитрий начали публично появляться вместе в октябре 2024-го. Ведущая сначала интриговала подписчиков, публикуя фото с избранником, не раскрывая его лицо.

Однако после объявления об официальных отношениях пара столкнулась с волной негативных комментариев в сети. Пользователи обсуждали разницу в возрасте между Лесей и Дмитрием, которая составляет около 9 лет, и высказывали критические замечания относительно их отношений.

Среди тех, кто встал на защиту пары, был, в частности, актер Тарас Цимбалюк. Он осудил хейтеров и отметил необходимость поддерживать друг друга, особенно в такие сложные времена.

Несмотря на критику, Леся и Дмитрий продолжают делиться совместными моментами в социальных сетях и демонстрируют серьезность своих намерений относительно совместного будущего. Однако свадьбу паре пока пришлось отложить.

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