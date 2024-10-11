Олександр Педан здивував архівним фото з дружиною, на якому його важко впізнати

Ведучий та шоумен Олександр Педан поділився у мережі архівною світлиною зі своєю дружиною на честь 21 річниці шлюбу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію знаменитості у Instagram .

"Моя Інно Педан, ми 21 рік одружені! Це пів життя разом. Безмежно люблю! Неймовірно вдячний за дітей! Дякую за все "в горі та радості". Ціную, як друга. Поважаю, як професіоналку, що не зупинилася і знайшла себе. Далі разом", - підписав він фото.

На світлині молодята постали у святкових образах: Педан у бежевому костюмі, білій сорочці та краватці у смужку, а дружина у вінчальній сукні, вишитій бусинами та стразами, та фаті. Завершували образи молодого ведучого та його обраниці бутоньєрка з квітів та букет нареченої.

Олександр Педан із дружиною у день весілля (фото: instagram.com/pedanos)

Зазначимо, що пара виховує двох дітей: 19-річну дочку Валерію та 8-річного сина Марка.

Як відреагували у мережі

Користувачі мережі відразу почали коментувати публікацію. Багато хто не впізнав у молодому юнаку телеведучого:

"Тобі тут 15?"

"Дуже молоді, дуже гарні"

"Вітаю вас! Так цінно це все зараз, так важливо. Залишайтеся нерозлучниками"

"Вітаю. Любові на довгі роки"

"Клас! Молоді які", - зазначив продюсер Юрій Горбунов

"Ніби з фільму "Сутінки". Вітаю"

"Це просто вау!"

Хто такий Олександр Педан

Олександр Педан - 42-річний український шоумен та телеведучий. В 2004 році отримав диплом менеджера-економіста. В 2006-му переїхав жити до столиці.

Популярність набув після того, як став одним із ведучих ранкового шоу "Підйом" на "Новому каналі", де його партнерами були Ольга Фреймут та Сергій Притула. Саме їхню трійцю називають однією з найуспішніших за весь час існування ранкової програми. Утрьох вони вели "Підйом" до травня 2011 року.

2020-го року став вести телевізійне шоу Improv Live Show на українському телебаченні замість Євгена Кошового. Має також відеоканал на YouTube - "ПЕДАН МОЖЕ".

З початку повномасштабної війни Олександр Педан активно допомагає ЗСУ та їздить до військових на передову та у прифронтові міста.

У 2024 році шоумен заявив, що отримуватиме другу вищу освіту.

Олександр Педан із сім'єю (фото: instagram.com/pedanos)