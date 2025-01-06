Оксана Пекун розповіла, чи може Ротару повернутися на сцену: "Має великий тягар слави"

Що Пекун говорить про Ротару

Пані Оксана підтримує спілкування з рідною сестрою співачки - Аурікою Ротару. У той час як про життя самої Софії Михайлівни їй відомо не так багато. Запитувати про це напряму в Ауріки вона не стала.

"Ми дружимо, спілкуємося. Але я навіть не знаю. Я не лізу в чужі сімейні проблеми. Але звичайно я замислювалася, чому вона не виступає. В Ауріки я цього не запитувала, я дуже її поважаю. Для мене вона, можна сказати, взірець такої м'якості, ніжності, таланту. Вона дуже мелодійна, красива душею людина. І якогось там бруду не треба", - пояснює Пекун.

Оксана Пекун та Ауріка Ротару (фото надане співачкою)

На думку виконавиці, Софія Ротару "має великий тягар слави" і наразі обрала для себе відпочинок та відсторонення. Але її колега не виключає, що, можливо, в майбутньому шанувальники ще зможуть побачити улюбленицю на сцені.

"А от Софія, як мені здається, має дуже великий тягар слави. Може, вона просто відсторонилася, просто пішла на відпочинок. Хоча, можливо, з часом ми побачимо її. Я знаю, що вона багато зробила на початку війни. І Ауріка, і Софія дуже багато донатили", - говорить вона.

Окрім того, знаменитість також додала, що долучається разом з Аурікою Ротару до благодійних виступів. І на цю весну у них заплановано багато концертів.

"Мене, до речі, запросили на концерти спільні з Аурікою, благодійні виступи. Ми будемо збирати нашим хлопцям на РЕБи, на "Мавіки". Дуже багато зараз буде цих концертів, ближче до весни. Тому що ми розуміємо, що без нашої допомоги, без допомоги звичайних людей, волонтерів, а ми, можна сказати, такі мистецькі волонтери, захисникам важко", - поділилася співачка.

Оксана Пекун (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Що відомо про життя Софії Ротару в період повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 77-річна виконавиця уникає надто активної публічної діяльності. Проте у соцмережах час від часу виходить на зв'язок: вона коментує російські обстріли по Україні чи публікує контент з нагоди особливих подій.

Наприклад, у минулому зірка підтвердила, що знаходиться в Україні, опублікувавши фото з цвинтаря у день смерті свого чоловіка. Хоч Ротару не активно висловлюється на тему війни, вона чітко дала зрозуміти шанувальникам, що любить свою батьківщину і підтримує її.

Від діяльності в РФ зірка давно відмовилася, проте там у неї залишилася нерухомість, яку продати виявилося не так просто. Раніше у мережі показували фото московської квартири Ротару.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Онук співачки - Анатолій Євдокименко - у період повномасштабної російської агресії виїхав за кордон, і залишається невідомим, як саме йому вдалося це зробити. У той час син співачки Руслан залишається вдома, в Україні. У минулому Ауріка Ротару говорила, що артистка разом із сином мешкає у заміському будинку під Києвом.