Що стало з Оксаною Пекун - співачкою, яка заявляла, що "не цікава пресі"

Що сьогодні відомо про життя 55-річної артистки, читайте детально у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Творчий шлях

Після закінчення школи у Тернополі майбутня зірка вступила на факультет початкових класів і музики до Тернопільського педагогічного інституту та здобула спеціальність "вчитель початкових класів і музики".

Потім почала співати в інститутському вокально-інструментальному ансамблі "Молодість". Його керівником тоді був композитор і аранжувальник Олександр Бурміцький, який писав пісні для виконавиці.

У їх числі "Кав'ярня кохання", "Не залишай", які були написані на вірші Олени Лайко. У складі ансамблю "Молодість" Пекун також стала учасницею фестивалю "Червона рута-91". А її пісня "Зелен клен", авторами якої є Ігор Поклад та Юрій Рибчинський, увійшла до оновленого репертуару знаменитості, і композицію назвали шлягером XX століття.

Folk Music

У 2008 році на Першому національному вийшла музична програма Folk Music, автором і керівником якої був Володимир Коваленко, чоловік виконавиці. А Пекун була ведучою. Мета проєкту - відродження української пісні та популяризація автентичної музики, в першу чергу серед молоді. У 2014 році на креативному форумі "Євробачення авторських форматів" у Берліні Folk Music стала фіналістом як український телепроєкт.

Проте у 2018 році керівництво Першого національного оголосило про оновлення музичної програми. У той час Пекун зі своїм обранцем заявили про "рейдерське захоплення", оскільки шоу мало виходити вже з новим ведучим.

Як Оксана Пекун виглядає сьогодні (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Що відомо про життя Оксани Пекун у період повномасштабної війн

З початком російського вторгнення в нашу країну Оксана, як і багато інших виконавців, долучилася до благодійної діяльності. Вона виступає з концертами як в Україні, так і за її межами. Коментуючи громадянську позицію, Пекун заявляла, що не може залишатися осторонь тих подій, які нині відбуваються, а тому робитиме усе, що в її силах.

"У важкі для держави часи, артист ніколи не може залишатися осторонь подій, що відбуваються. І якщо йде війна, то найефективніша зброя, якою він може допомогти, – це пісня. Саме тому я постійно на сцені, виступаючи як для військових, так і для цивільних", - говорила вона.

Шо відомо про життя Оксани Пекун (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Соцмережі Оксани Пекун

За сторінкою співачки в Instagram стежать близько 6,5 тисяч користувачів. У блозі вона охоче спілкується з підписниками, дякує їм за підтримку, а також ділиться кадрами з благодійних виступів.

Оксана Пекун під час одного з виступів (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Особисте життя Оксани Пекун

Артистка вже давно у шлюбі з Володимиром Коваленком, про якого згадувалося вище. Пара виховує дітей та онуків.

До слова, зірка в одному зі своїх інтерв'ю говорила, що "не є цікавою для преси", оскільки не належить до числа зірок, "які оголюються чи крутять романи". Натомість вона називала себе простою, щирою людиною, і саме в цьому її "фішка".

"Напевно, через це жовта преса мною і не цікавиться. Мені часто журналісти казали: "Ну і про що вас запитувати, якщо ви така правильна?" От якби я гуляла чи якийсь штучний роман крутила або ще чимось іншим потішала публіку, то преса мала б за що зачепитися, а люди - про що язиками чесати. Але я не страждаю від того, що не смакують пліток про мене. Я проста, щира і відверта, і в тому, мабуть, моя головна "фішка".

Оксана Пекун і її чоловік Володимир (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Окрім того, Пекун також коментувала, чи не важко їй у шлюбі з обранцем, оскільки обоє - творчі особистості і чимало часу проводять разом.

"Володимир - мій продюсер автор і керівник проекту Folk Music. Займається рутинною роботою, яку глядач не бачить, записами моїх пісень, зйомками кліпів, організацією концертів. Як говорив Архімед: "Дайте мені точку опори, і я переверну світ". Такою надійною опорою в моєму житті є Володимир", - ділилася вона.

Пара, як відомо, познайомилася під час фестивалю "Мелодія", куди дуже хотіла потрапити Оксана на початку своєї кар'єри. Тоді вона записала пісню та віддала організаторам конкурсу диск, і одним із організаторів виявився Володимир.