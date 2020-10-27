В Одессе засветился люксовый BMW: стоит более 3 миллионов

В Одессе заметили люксовый автомобиль BMW M4 CS, стоимость которого начинается от 100 тысяч евро. M4 CS выпустили тиражом 3 тысяч экземпляров, что делает авто эксклюзивным и соответственно сказывается на его стоимости.

Автомобиль приехал из Черкасс. M4 CS является следующей ступенью после Competition и расшифровывается как "Club Sport". Об этом сообщается на Instagram-странице "mpower_of_odessa".

BMW M4 CS (фото: instagram.com/mpower_of_odessa)

Новый BMW M4 CS с выраженными спортивными акцентами продолжает многолетнюю традицию создания специальных версий М, которая началась с появлением в 1988 году BMW M3 Evolution (E30).

BMW M4 CS (фото: instagram.com/mpower_of_odessa)

Трехлитровый двигатель авто развивает мощность в 460 л.с. При этом до сотни BMW M4 CS разгоняется всего за 3,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 280 км/ч.

BMW M4 CS (фото: instagram.com/mpower_of_odessa)

По данным автопроизводителя, благодаря двум турбокомпрессорам с интеркулером и новым технологиям расход топлива в комбинированном цикле составляет 8,4 л/100 км.

BMW M4 CS (фото: instagram.com/mpower_of_odessa)

Напомним, в центре Харькова по проспекту Науки на парковке были замечены два суперкара. Дорогостоящие автомобили McLaren 570S и Mercedes-AMG G63 заметили прохожие и сняли на камеру.

Ранее мы писали о том, что на улицах Киева заметили редкий автомобиль Ford Mustang Bullitt. Его выпустили в память о легендарном кинофильме "Буллит" со Стивом Маккуином.