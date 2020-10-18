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В Харькове заметили кортеж люксовых авто: элитные машины попали на фото

Харьков, Воскресенье 18 октября 2020 19:41
В Харькове заметили кортеж люксовых авто: элитные машины попали на фото
В Харькове заметили шикарные люксовые авто (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

В центре Харькова в очередной раз засветились элитные автомобили

В центре Харькова по проспекту Науки на парковке были замечены два суперкара. Дорогостоящие автомобили McLaren 570S и Mercedes-AMG G63 заметили прохожие. Снимки люксовых машин были опубликованы в kharkiv_cars в Instagram.

Судя по геолокации, которую указал автор, автомобили заметили на проспекте Науки, возле одного из ресторанов.

В Харькове заметили кортеж люксовых авто: элитные машины попали на фото

В Харькове заметили шикарные люксовые авто (фото: instagram.com/kharkiv_cars)

McLaren 570S создан на основе углепластикового монокока, кузовные панели выполнены из алюминия. Автомобиль разгоняется до 100 м/с за 3,2 секунды, а максимальная скорость - 328 км/ч. Цена на McLaren 570S стартует от 5 миллионов гривен. Как оказалось, автомобиль принадлежит украинскому специалисту в сфере IT.

Автомобиль Mercedes-AMG G63 комплектуется четырехлитровым мотором V8 на 577 л. с. Чтобы разогнаться до 100 км/ч, транспортному средству требуется 4,5 сек. Стоит такой автомобиль больше 11 миллионов гривен.

Как мы писали ранее, автомобиль марки Ferrari, стоимость которого превышает ценник в миллион евро, был замечен в центре Харькова 29 сентября. Машина с грузинским флагом была припаркована возле одного из самых дорогих ресторанов города.

Напомним, что ранее в Киеве заметили эксклюзивное авто, выпущенное в память о знаменитом фильме. Редкий эксклюзивный автомобиль попал в объективы прохожих.

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