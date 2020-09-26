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В Киеве заметили эксклюзивное авто, выпущенное в память о знаменитом фильме: фото

Киев, Суббота 26 сентября 2020 11:27
В Киеве заметили эксклюзивное авто, выпущенное в память о знаменитом фильме: фото
В Киеве заметили эксклюзивное авто (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

В столице заметили редкий автомобиль Ford Mustang Bullitt

Недавно на улицах Киева заметили редкий автомобиль Ford Mustang Bullitt. Его выпустили в память о легендарном кинофильме "Буллит" со Стивом Маккуином. В 2018 году, чтобы отметить юбилей "Буллита", компания Ford разработала новую модель автомобиля, с оглядкой на киношный спорткар. Редкий эксклюзивный автомобиль попал в объективы прохожих.

Как сообщает ресурс "ТопЖыр", в пятницу, 25 сентября, автомобиль засветился на одной из улиц Киева. И хотя Mustang Bullitt 2019 года (адаптированная версия авто) все же дорогой, цены начинаются с $46 595.

В Киеве заметили эксклюзивное авто, выпущенное в память о знаменитом фильме: фото

В Киеве заметили Ford Mustang Bullitt (фото: topgir.com.ua)

В авто установлен пятилитровый V8 и оно имеет 480 лошадиных сил. Машина набирает разгон до 100 км/ч за 4,6 с. Ее максимальная скорость составляет 262 км/ч.

В Киеве заметили эксклюзивное авто, выпущенное в память о знаменитом фильме: фото

Ford Mustang Bullitt в Киеве (фото: topgir.com.ua)

Кроме того, компания Ford выставила на продажу оригинальный автомобиль из фильма "Буллит", который вышел на экраны в 1968 году. Сейчас состояние этого спорткара неважное, но из-за принадлежности к легендарному фильму его цена подбирается к четырем миллионам долларов.

Фильм "Буллит" собрал самую большую кассу в 1968 году и получил награду "Оскар". Режиссер Питер Йетс благодаря своему видению картины сформировал новый стереотип экранного полицейского. Картину снимали не в павильонах, как до этого другие боевики, а на улицах Сан-Франциско.

Напомним, что ранее в Харькове заметили редкое элитное авто. В мире таких автомобилей насчитывается всего несколько штук.

Ранее в Харькове на улицах появилось курьезное авто "полиции". Мы сообщали, что автомобиль-шутка практически не отличается от машин украинской полиции за исключением одного забавного нюанса.

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