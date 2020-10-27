В Одесі засвітився люксовий BMW: коштує більше 3 мільйонів

В Одесі помітили люксовий автомобіль BMW M4 CS, вартість якого починається від 100 тисяч євро. M4 CS випустили тиражем 3 тисячі примірників, що робить авто ексклюзивним і відповідно позначається на його вартості.

Автомобіль приїхав з Черкас. M4 CS є наступною сходинкою після Competition і розшифровується як "Club Sport". Про це повідомляється на Instagram-сторінці "mpower_of_odessa".

BMW M4 CS (фото: instagram.com/mpower_of_odessa)

Новий BMW M4 CS з вираженими спортивними акцентами продовжує багаторічну традицію створення спеціальних версій М, яка почалася з появою в 1988 році BMW M3 Evolution (E30).

BMW M4 CS (фото: instagram.com/mpower_of_odessa)

Трилітровий двигун автомобіля розвиває потужність у 460 к.с. При цьому до сотні BMW M4 CS розганяється всього за 3,9 секунди. Максимальна швидкість автомобіля обмежена електронікою на позначці 280 км/год.

BMW M4 CS (фото: instagram.com/mpower_of_odessa)

За даними автовиробника, завдяки двом турбокомпресорам з інтеркулером і новим технологіям витрата палива в комбінованому циклі складають 8,4 л/100 км.

BMW M4 CS (фото: instagram.com/mpower_of_odessa)

Нагадаємо, в центрі Харкова по проспекту Науки на парковці були помічені два суперкари. Дорогі автомобілі McLaren 570S і Mercedes-AMG G63 помітили перехожі і зняли на камеру.

Раніше ми писали про те, що на вулицях Києва помітили рідкісний автомобіль Ford Mustang Bullitt. Його випустили в пам'ять про легендарний кінофільм "Булліт" зі Стівом Макквіном.