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В Одессе спилили самый большой тополь в Украине: фото знаменитого дерева

Одесса, Вторник 24 ноября 2020 08:01
В Одессе спилили самый большой тополь в Украине: фото знаменитого дерева
Спиленное дерево (фото: facebook.com/aleksander.babich)
Автор: Роман Мирончук

В Одессе спилили ботанический памятник природы

В Одессе "кронировали" легендарный канадский тополь, который растет во дворе дома №17 на Торговой улице. Эта процедура может стоить жизни самому большому тополю в Украине, который также известен как "пушкинский тополь".

Об инциденте рассказал одесский краевед Александр Бабич, сообщает местное издание "Думская".

Двухсотлетнее дерево высотой 50 и шириной 1,5 метра показывают туристам все гиды, которые проводят экскурсии по Одессе.

В Одессе спилили самый большой тополь в Украине: фото знаменитого дерева

В Одессе обрезали "пушкинский тополь" (фото: facebook.com/aleksander.babich)

По одной из легенд, по ветвям этого тополя знаменитый поэт Александр Пушкин залезал в окно жены коммерсанта Ризнича, по другой - тополь поэт посадил в честь все той же женщины.

В Одессе спилили самый большой тополь в Украине: фото знаменитого дерева

Самый большой тополь в Украине (фото: facebook.com/aleksander.babich)

В 1983 году дерево было взято под охрану государством. Теперь его верхушку спилили, оставив только ствол высотой пяти метров. При этом спилы ничем не смазали, и это создает угрозу дереву.

В Одессе спилили самый большой тополь в Украине: фото знаменитого дерева

Самый большой тополь в Украине (фото: facebook.com/aleksander.babich)

"То, что вы видите - это не санитарная подрезка, а уничтожение дерева!" - заявил экоактивист Владислав Балинский.

В Одессе спилили самый большой тополь в Украине: фото знаменитого дерева

Самый большой тополь в Украине (фото: dumskaya.net)

По его словам, дерево-памятник погибнет примерно через три года. При этом повреждение более 1/3 скелетных ветвей квалифицируется как повреждение до степени остановки роста и за это предусматривается наказание.

В Горзелентресте заявили, что они не давали разрешение на "кронирование". Его осуществила частная управляющая компания "Ренессанс", которая занимается обслуживанием дома. Она провела данную процедуру по собственной инициативе.

По данному инциденту составлен акт и заявление в полицию.

Напомним, под Одессой поймали редкую "краснокнижную" рыбу-гермафродита.

Ранее украинцам показали яркие фото, которые больше напоминают марсианские пейзажи, чем просторы родной страны.

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