Зеленський вніс до Ради законопроєкт про "Український національний пантеон"
Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про Український національний пантеон, який стане меморіалом на пошану видатних постатей національної історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради та заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова.
За словами Буданова, ухвалення такого закону є кроком до відновлення історичної справедливості та консолідації українського суспільства.
"Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт 'Про Український національний пантеон'. Це рішучий і дуже потрібний крок для відновлення історичної справедливості, консолідації нашого суспільства та закладення фундаменту пам'яті для наступних поколінь. Цей документ є свідченням нашої державної зрілості", - заявив він.
Буданов наголосив, що пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, має зберігатися назавжди - як про історичних діячів, так і про сучасних воїнів.
"Більше ніхто й ніколи не буде диктувати українцям, яких героїв шанувати, які свята відзначати чи яку історію вивчати. За це право свободи власного вибору та національної незалежності наші предки боролися сотні років, і саме за це сьогодні проливають кров наші воїни", - підкреслив керівник ОП.
В Офісі президента розраховують на швидке ухвалення документа парламентом.
"Переконаний, що український парламент розуміє важливість такої ініціативи та якнайшвидше розгляне та ухвалить цей законопроєкт", - підсумував Буданов.
Нагадаємо, у квітні 2026 року Володимир Зеленський анонсував створення Пантеону видатних українців - меморіалу для вшанування національних героїв і ключових постатей історії.
Першим кроком стало перепоховання Андрія Мельника та його дружини Софії, останки яких повернули з Люксембургу.