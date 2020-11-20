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В Украине нашли "марсианские пейзажи": в эти фото сложно поверить

Пятница 20 ноября 2020 09:38
В Украине нашли "марсианские пейзажи": в эти фото сложно поверить
В Украине нашли "марсианские пейзажи" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Природа Украины может поражать неземной красотой

Украинцам показали яркие фото, которые больше напоминают марсианские пейзажи, чем просторы родной страны. Они были отсняты путешественником на Куяльницком Лимане, что к северу от Одессы.

Фантастическими кадрами, сделанными с дрона, поделился пользователь Facebook Виталий Милевич. Мужчина отправился путешествовать по Украине с семьей и решил показать, что у нас есть на что смотреть.

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Куяльницкий лиман (фото: facebook.com/vitaliy.milevich)

"Первый осознанный полет. Конечно, на Куяльнике - где нет птиц, проводов, антенн, людей и вообще ничего. Только соль, столбики, розовая вода и марсианские пейзажи. Кайф", - подписал мужчина яркие снимки.

В Украине нашли &quot;марсианские пейзажи&quot;: в эти фото сложно поверитьВ Украине нашли &quot;марсианские пейзажи&quot;: в эти фото сложно поверитьВ Украине нашли &quot;марсианские пейзажи&quot;: в эти фото сложно поверитьВ Украине нашли &quot;марсианские пейзажи&quot;: в эти фото сложно поверить

Куяльницкий лиман (фото: facebook.com/vitaliy.milevich)

Куяльницкий лиман находится в 3 км к северо-западу от побережья Одесского залива Черного моря, в 8 км от центра Одессы. Площадь лимана 56-60 кв. км, длина - 28 км, наибольшая ширина - 3 км. Средняя глубина - около 1 м. Он отделен от моря песчаной пересыпью шириной до 3 км.

В Украине нашли &quot;марсианские пейзажи&quot;: в эти фото сложно поверитьВ Украине нашли &quot;марсианские пейзажи&quot;: в эти фото сложно поверитьВ Украине нашли &quot;марсианские пейзажи&quot;: в эти фото сложно поверить

Куяльницкий лиман (фото: facebook.com/vitaliy.milevich)

Соленость воды в лимане в настоящее время - более 300 промилле. В лиман впадает река Большой Куяльник. В районе Куяльницкого лимана расположена самая низкая точка Украины: минус 5 метров от уровня моря.

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