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В Одесі спиляли найбільшу тополю в Україні: фото знаменитого дерева

Одеса, Вівторок 24 листопада 2020 08:01
В Одесі спиляли найбільшу тополю в Україні: фото знаменитого дерева
Спиляне дерево (фото: facebook.com/aleksander.babich)
Автор: Роман Мирончук

В Одесі спиляли ботанічний пам'ятник природи

В Одесі "кронували" легендарну канадську тополю, що росте у дворі будинку №17 на Торговій вулиці. Ця процедура може коштувати життя найбільшій тополі в Україні, яка також відома як "пушкінська тополя".

Про інцидент розповів одеський краєзнавець Олександр Бабич, повідомляє місцеве видання "Думська".

Двохсотрічне дерево висотою 50 і шириною 1,5 метра показують туристам всі гіди, які проводять екскурсії по Одесі.

В Одесі спиляли найбільшу тополю в Україні: фото знаменитого дерева

В Одесі обрізали "пушкінську тополю" (фото: facebook.com/aleksander.babich)

За однією з легенд, по гілках цієї тополі знаменитий поет Олександр Пушкін залазив у вікно дружини комерсанта Різнича, за іншою - тополю поет посадив на честь тієї ж жінки.

В Одесі спиляли найбільшу тополю в Україні: фото знаменитого дерева

Найбільша тополя в Україні (фото: facebook.com/aleksander.babich)

У 1983 році дерево було взято під охорону державою. Тепер його верхівку спиляли, залишивши тільки стовбур заввишки п'ять метрів. При цьому спили нічим не змазали, і це створює загрозу дереву.

В Одесі спиляли найбільшу тополю в Україні: фото знаменитого дерева

Найбільша тополя в Україні (фото: facebook.com/aleksander.babich)

"Те, що ви бачите - це не санітарна обрізка, а знищення дерева!" - заявив екоактивіст Владислав Балинський.

В Одесі спиляли найбільшу тополю в Україні: фото знаменитого дерева

Найбільша тополя в Україні (фото: dumskaya.net)

За його словами, дерево-пам'ятник загине приблизно через три роки. При цьому пошкодження більше ніж 1/3 скелетних гілок кваліфікується як пошкодження до ступеня припинення росту і за це передбачається покарання.

У Міськзелентресті заявили, що вони не давали дозвіл на "кронування". Його здійснила приватна компанія "Ренесанс", яка займається обслуговуванням будинку. Вона провела цю процедуру з власної ініціативи.

За даним інцидентом складений акт і заява в поліцію.

Нагадаємо, під Одесою зловили рідкісну "червонокнижну" рибу-гермафродита.

Раніше українцям показали яскраві фото, які більше нагадують марсіанські пейзажі, ніж простори рідної країни.

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