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Под Одессой поймали редкую "краснокнижную" рыбу-гермафродита

Четверг 19 ноября 2020 08:51
Под Одессой поймали редкую "краснокнижную" рыбу-гермафродита
Под Одессой поймали редкую рыбу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Ученые из Одесской области похвастались уловом

В Одесской области ученые рассказали об удивительной находке в море. Им удалось обнаружить в сетях очень редкую рыбу. Это каменный окунь, которого еще называют мастером подводной маскировки. Его нашли, когда осматривали сети для бычков в Одесском заливе.

Как сообщает пресс-служба Госрыбагентства Украины, каменный окунь - хищная рыба, ведущая уединенный образ жизни.

"Каменный окунь - один из лучших охотников Черного моря, мастер подводной маскировки. Цвет тела окуня полностью совпадает с цветом каменных водорослей. Рыба ведет уединенный образ жизни, выбирая при этом подводные места с густыми зарослями. В таких условиях охота на ракообразных и рыб проходит более успешно", -описывают ученые рыбу.

Под Одессой поймали редкую &quot;краснокнижную&quot; рыбу-гермафродитаПод Одессой поймали редкую &quot;краснокнижную&quot; рыбу-гермафродитаКаменный окунь (фото: facebook.com/dargua)

Тело окуня, вес которого примерно 250 граммов, покрытое мелкой чешуей, а из-за большого рта его нижняя челюсть всегда выпирает вперед. Эта редкая рыба - гермафродит, ибо в половых железах развиваются как мужские, так и женские клетки. Икра и молоки, в свою очередь, у одной особи могут созревать в разное время, а сама рыба выполняет функции самца и самки.

Специалисты напомнили что каменный окунь занесен в Красную книгу из-за маленькой популяции и подобные уловы позволяют ученым глубже оценить состояние черноморской ихтиофауны.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали на ярких фото заблудившуюся морскую птицу-ныряльщика.

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