В Одессе на концерте Басты произошла драка между девушками: в ход шли даже бокалы (видео)
Баста выступил в Одессе 27 июня в клубе "Ибица". Несмотря на угрозы активистов сорвать концерт, выступление российского рэпера прошло успешно. Правда произошла драка между двумя поклонницами артиста.
Видео драки девушек опубликовал Telegram-канал "PavlovskyNews".
Конфликт произошел из-за того, что одна недовольная девушка попросила присесть двух девушек, которые стояли у VIP-столика и перекрыли вид на сцену.
Поклонницы Басты отказались садиться или отойти в другое место, на что девушка облила их водой. Облитая дама также плеснула бокал в ответ. Кроме того, она бросила бокал и нанесла несколько ударов девушке внизу.
После чего к девушке внизу подошел охранник и что-то ей сказал, видимо, спросил, что происходит. Сам же Баста не обратил внимание на этот инцидент и продолжал петь свои песни.
Напомним, до выступления в Одессе Баста дал концерт в Киеве. В столице активисты хотели сорвать его выступление и пришли под клуб Stereo Plaza с плакатами, на которых было написано "Баста поддерживает оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию", "Баста - путинская шестерка" и т.д.
Кроме того, кто-то даже бросил дымовую шашку. Но в итоге концерт состоялся и внутри клуба было все спокойно.