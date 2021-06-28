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Баста успешно выступил в Одессе, несмотря на угрозы сорвать концерт (видео)

Новина українською →
Одесса, Понедельник 28 июня 2021 11:00
Баста успешно выступил в Одессе, несмотря на угрозы сорвать концерт (видео) Фото: Баста (Василий Вакуленко), facebook.com/basta.noggano.nintendo
Автор: Светлана Мащенко

Российский исполнитель Баста, который со скандалом приехал с гастролями в Украину, успешно дал концерт в Одессе.

В соцсетях появилось видео с выступления артиста в "Южной Пальмире".

Так, запланированный на 27 июня одесский концерт состоялся в клубе "Ибица", несмотря на угрозы активистов сорвать выступление.

На кадрах видно, как многочисленные поклонники восторженно принимают российского артиста.

Отметим, что представители ночного клуба заявили, что у них "есть охрана" в случае чего.

Почему Баста оказался в "черном списке"

В 2017-м году Василий Вакуленко угодил с подачи СБУ в "черный список" Министерства культуры, как деятель, представляющий угрозу национальной безопасности Украины. Причиной тому стало посещение оккупированного Крыма.

Пробыл он в этом списке с запретом на въезд на территорию Украины до 16 сентября 2020 года, после - ограничение было снято.

Активист Сергей Стерненко в Facebook перечислил, почему российскому исполнителю должны продлить запрет на въезд в Украину:

  • Музыкант выбирал лучшую песню о крымском мосте, построенном оккупантами, где в припеве звучат слова "Крымский мост соединил два берега России".
  • Он ранее неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму.
  • Когда его спрашивали о запрете въезда на три года, он говорил, что не понимает почему так, а о принадлежности Крыма предпочитает отмалчиваться.
  • Когда Баста был в Киеве в мае этого года, к нему подошел мужчина и спросил о Крыме. В итоге охрана исполнителя напала на человека, задавшего вопрос.
  • Баста снимался в оккупированном Крыму в фильме "Кеды", где играл роль российского военного, который служит в Крыму.

Напомним, что в концерт Басты в Киеве 25 июня был встречен пикетом около заведения, где он выступал. Несмотря на это, 26 июня он снова дал концерт в столице.

Ранее мы писали, кто из артистов занесен в "черный список", и какую угрозу они представляют безопасности Украины.

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