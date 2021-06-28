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В Одесі на концерті Басти сталася бійка між дівчатами: в хід йшли навіть келихи (відео)

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Одеса, Понеділок 28 червня 2021 16:21
В Одесі на концерті Басти сталася бійка між дівчатами: в хід йшли навіть келихи (відео) Фото: концерт Басти (facebook.com/geoticketstv)
Автор: Роман Мирончук

Баста виступив в Одесі 27 червня в клубі "Ібіца". Попри погрози активістів зірвати концерт, виступ російського репера пройшов успішно. Правда сталася бійка між двома прихильницями артиста.

Відео бійки дівчат опублікував Telegram-канал "PavlovskyNews".

Конфлікт стався через те, що одна незадоволена дівчина попросила присісти двох дівчат, які стояли у VIP-столика і перекрили вид на сцену.

Шанувальниці Басти відмовилися сідати або відійти в інше місце, на що дівчина облила їх водою. Облита дама також плеснула келих у відповідь. Крім того, вона кинула келих і завдала кілька ударів дівчині внизу.

Після чого до дівчини внизу підійшов охоронець і щось їй сказав, мабуть, запитав, що відбувається. Сам же Баста не звертав увагу на цей інцидент і продовжував співати свої пісні.

Нагадаємо, до виступу в Одесі Баста дав концерт в Києві. У столиці активісти хотіли зірвати його виступ та прийшли під клуб Stereo Plaza з плакатами, на яких було написано "Баста підтримує окупацію Криму", "Баста фінансує російську армію", "Баста - путінська шістка" і т.д.

Крім того, хтось навіть кинув димову шашку. Але в підсумку концерт відбувся і всередині клубу було все спокійно.

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Одеса Баста
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