UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Очами Кейт Міддлтон: діти принца Вільяма привітали його з Днем батька щемливим фото

Родина принца Вільяма (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Автор: Поліна Іваненко

16 червня в усьому світі відзначається День батька. І принц Вільям теж отримав привітання від своїх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з офіційної Instagram-сторінки герцога та герцогині Уельських.

Діти принца Вільяма ніжно звернулися до батька

Так, у новому дописі розміщено звернення дітей герцога Уельського. Відомо, що Міддлтон та принц Вільям виховують двох синів та доньку.

На честь важливого свята діти зізналися татові, що вони його люблять. Це звернення, яке, скоріше за все, розмістила Міддлтон, було "проілюстровано" атмосферним фото.

"We love you, Papa. Happy Father’s Day G, C & L", - йдеться у дописі.

 

На фото, яке було зроблено герцогинею Уельською, принц Вільям та його діти смотрять вдалину. А Міддлтон "підловила" їх ззаду. Діти ніжно обіймали тата, тому фото дійсно вийшло щемливим.

У коментарях фани приєдналися до привітань. Також вони невпинно бажають Міддлтон швидкого одужання, адже нині вона бореться з онкологією.

Що відомо про стан дружини принца Вільяма

У березні Міддлтон повідомила, що їй діагностували рак. Вона зазначала, що сподівається на вдалу боротьбу з недугою.

Після цього герцогиня Уельська не з'являлася на публіці. Втім, днями вона звернулася до фанів. Міддлтон розповіла про свій стан. А згодом дружина принца Вільяма вперше з'явилася на публіці після того, як у неї виявили рак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кейт МіддлтонПринц ВільямКоролівська сім'я