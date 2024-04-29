Кейт Міддлтон і принц Вільям здивували весільним портретом: привід серйозний

Кейт Міддлтон і принц Вільям рівно 13 років назад одружилися і з того часу долають всі складнощі разом та святкують річницю.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку подружжя Уельських в Instagram.

Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують мереживне весілля

Сьогодні у родині герцога та герцогині Уельських велике та знакове свято, яке стало для них обох однією з найважливіших подій у житті. Їхній родині виповнилося 13 років.

29 квітня 2011 року принц Вільям повів під вінець свою кохану Кейт Міддлтон, яка стала для нього вірною і турботливою дружиною та мамою його трьох дітей.

Весілля герцога і герцогині Уельських (фото: Getty images)

13 років шлюбу - це мереживне весілля, про нього кажуть, що життя йде своєю чергою і плете свої мережива. У цей день подружжю зазвичай дарують мереживні серветки, скатертини, ажурні вироби, зв'язані з тонкої вовни. Але що подарували принцесі та принцу - невідомо.

Подружжя лише показало архівний портрет з того самого дня весілля. На фотографії Кейт і Вільям дуже юні, усміхнені та щасливі.

Весільний портрет принцеси та принца Уельських (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт одягнута у білу мереживну сукню з фатою, яку акуратно тримає діадема. А також свій образ принцеса доповнила масивними сережками. Варто сказати, що дружина герцога не настільки сильно змінилась за ці роки.

А ось Вільям став серйознішим та більш мужнім, адже на світлині з дня весілля принц виглядає дуже юним та безмежно щасливим поруч із Кейт у червоному піджаку.

Звісно, суспільство трохи збентежено тим, що подружжя не виклало нових фото, адже минулого року принц та принцеса на честь річниці зробили нові романтичні фото під час велопрогулянки.

Але цього року подружжя обмежилося архівним чорно-білим кадром з лаконічним підписом "Сьогодні. 13 років тому". Звісно, це все через хворобу принцеси Уельської.

Весільні фото Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото: Getty images)