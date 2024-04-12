Стало відомо, чому Меган Маркл насправді "неймовірно заздрила" Кейт Міддлтон

Меган Маркл "неймовірно заздрила і ревнувала" Кейт Міддлтон після того, як Гаррі у своїх мемуарах розповів про "тісний зв’язок" з принцесою Уельською.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mirror .

Чому Меган Маркл заздрила Кейт Міддлтон

За словами королівської письменниці Інгрід Сьюард, герцогиня Сассекська ревнувала свою невістку до свого ж чоловіка.

Це відчуття посилилося після того, як у своїх дебютних мемуарах Гаррі схвально відгукнувся про Кейт і описав її як "сестру, якої я ніколи не мав і яку завжди хотів".

"Побачивши близькі стосунки Гаррі з Кейт, у Меган могло виникнути почуття заздрості та незахищеності, змусивши її відчути, що їй доводиться змагатися за його увагу та прихильність", - пояснює експерт зі стосунків Луелла Олдерсон.

Також Маркл "бісило" те, що до Кейт завжди було більше уваги з боку світових ЗМІ.

"Постійна увага засобів масової інформації та порівняння посилили почуття конкуренції. Незалежно від того, наскільки впевненою може бути жінка, але порівнювати її з кимось на регулярній основі… Це може бути боляче. Громадськість обожнює Кейт. І це викликало у Меган відчуття, що вона повинна відповідати певним стандартам", - додає Олдерсон.

За її словами, "постійне змагання та порівняння з кимось, особливо коли вони є близькими родичами, можуть створити токсичну атмосферу та ускладнити двом людям мати справжній родинний зв’язок".

"Зрештою, важливо пам'ятати, що обидві жінки - люди і можуть мати власні невпевненості та вразливості, які могли вплинути на їхні стосунки. Імовірно, у стосунках Кейт і Меган є багато нюансів і складнощів, які ми ніколи не зрозуміємо повністю", - резюмувала Луелла.