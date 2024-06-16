Глазами Кейт Миддлтон: дети принца Уильяма поздравили его с Днем отца трогательным фото

16 июня по всему миру отмечается День отца. И принц Уильям тоже получил поздравления от своих детей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из официальной Instagram-страницы герцога и герцогини Уэльских.
Так, в новом посте размещено обращение детей герцога Уэльского. Известно, что Миддлтон и принц Уильям воспитывают двух сыновей и дочь.
В честь важного праздника дети признались папе, что они его любят. Это обращение, которое, скорее всего, разместила Миддлтон, было "проиллюстрировано" атмосферным фото.
"We love you, Papa. Happy Father's Day G, C&L", - говорится в посте.
На фото, сделанном герцогиней Уэльской, принц Уильям и его дети смотрят вдаль. А Миддлтон "подловила" их сзади. Дети нежно обнимали папу, поэтому фото действительно получилось трогательным.
В комментариях фаны присоединились к поздравлениям. Также они постоянно желают Миддлтон быстрого выздоровления, ведь сейчас она борется с онкологией.
В марте Миддлтон сообщила, что ей диагностировали рак. Она отмечала, что надеется на удачную борьбу с недугом.
После этого герцогиня Уэльская не появлялась на публике. Впрочем, на днях она обратилась к фанатам. Миддлтон рассказала о своем состоянии. Впоследствии жена принца Уильяма впервые появилась на публике после того, как у нее обнаружили рак.
К слову, недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили свадебным портретом.
Кроме этого, раньше мы уже рассказывали, почему Меган Маркл на самом деле "невероятно завидовала" Кейт Миддлтон.