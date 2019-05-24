Обійшлися без російських зірок: нові подробиці весілля Каменських і Потапа

На весілля Каменських і Потапа не покликали російських зірок (Колаж РБК-Україна)

Деякі представили російського шоу-бізу навіть не знали про весілля

На весілля Насті Каменських і Потапа, яке відбулося в Києві 23 травня, гуляли тільки зірки українського шоу-бізнесу. Виявилося, що представників російської естради на вечірку не запросили. Про це повідомляє видання "Співрозмовник".

Російські артисти, які раніше були дружні з зоряною парою, зізналися, що запрошення на весілля вони не отримали, а деякі навіть не знали, що в столиці України проходить такий урочистий захід.

"Вони завжди виглядали парою, як чоловік і дружина. Якщо вони дійсно вирішили одружитися, то я дуже радий за них. Але ні мене, ні Валерію на весілля не кликали", - розповів Йосип Пригожин.

Катя Лель зізналася, що вперше почула про весілля від журналістів.

"Я вперше від вас почула про те, що вони одружуються. Але я дуже за них рада! Якщо Потап і Настя стільки років протрималися в дуеті, то це для чогось потрібно. Можливо, щоб перейти до щасливого сімейного життя!" - зазначила артистка.

А ось представники українського шоу-бізу були чудово обізнані і на фотографіях з торжества можна помітити, що весілля Каменських і Потапа відвідали: Юрій Горбунов та Катерина Осадча, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Олексій Завгородній "Позитив" з дружиною Анною, актор Дмитро Ступка і Поліна Логунова, Тіна Кароль, Маша Єфросиніна з Тимуром Хромаєвим і багато інших.

Весілля Потапа і Насті Каменських (соціальні мережі)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екс-дружина Потапа прийшла з новим бойфрендом на його весілля.

А також розповідали про те, що Настю Каменських запідозрили у вагітності.