Українські дрони уразили ключовий аеродром росіян в Криму
У ніч на 5 липня українські дрони атакували аеродром "Гвардійське" в Криму. Росія використовує його для бойових вильотів, логістики та обслуговування літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
В Генштабі зауважили, що цей аеродром є одним із ключових військових аеродромів Росії на території окупованого Криму. Його використовують для базування оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики й технічного обслуговування літаків.
Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.
Крім того, українські військові уразили два автомобільні мости на Донеччині: через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та через річку Кальміус поблизу Старомар'ївки.
Російські війська використовували ці об'єкти для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.
Також під удар потрапили три російські склади боєприпасів: у районах Макіївки Донецької області, Довжанська Луганської області та Преображенки Херсонської області.
"Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України", - підсумували у Генштабі.
Крім того, минулого тижня СБУ в межах 40-денної операції уразила пункт управління ударними БПЛА в Миколаївській області, склади пального в Криму та вузол зв'язку поблизу Гуляйполя.
Також у ніч на 1 липня дрони СБУ уразили ангари з російськими винищувачами на аеродромі "Саки" в окупованому Криму. Там підтвердили п'ять влучань, а в двох ангарах, за попередніми даними, перебували Су-30 і Су-30СМ.
Уже 3 липня безпілотники СБУ вдруге за тиждень атакували "Саки" та вдарили по ангарах аеродрому "Гвардійське". За попередньою інформацією, щонайменше сім літаків було знищено або пошкоджено.