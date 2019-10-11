ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скандал с интервью Заворотнюк оброс новыми подробностями

STYLERЖизнь    11.10.2019 - 10:03
Скандал с интервью Заворотнюк оброс новыми подробностями
Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Продюсер рассказал, может ли Заворотнюк дать интервью

Анастасия Заворотнюк, которая на данный момент находится в тяжелом состоянии и проходит лечение в частной клинике, не может давать интервью журналистам. Об этом заявил продюсер Андрей Загорский после скандала с врачом, который хотел продать интервью с актрисой за баснословные деньги. Об этом пишут российские СМИ.

Мнение продюсера о Заворотнюк

Как отмечает Андрей Загорский, врач, который сделал такое заявление – настоящий мошенник. В своем комментарии для прессы продюсер сказал, что это обман и хайп, так как многие нечестные люди пытаются сейчас воспользоваться печальной ситуацией с Анастасией Заворотнюк.

Скандал с интервью Заворотнюк оброс новыми подробностями

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Он объяснил, что подобные предложения открыто демонстрируют человеческую наглость и отсутствие моральных понятий.

Что произошло

Ранее сотрудник медицинского учреждения, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, сообщил, что может взять у больной артистки интервью и готов продать его потом прессе за 800 тысяч рублей. Он обратился к одному из российских СМИ и даже предложил, чтобы они сами составили список необходимых вопросов. Имя наглого врача не раскрывается.

Скандал с интервью Заворотнюк оброс новыми подробностями

Анастасия Заворотнюк (Фото: bzns.media)

Как наживаются на болезни Заворотнюк

Стоит отметить, что это не первый случай, когда медицинские работники пытаются заработать на несчастье Анастасии Заворотнюк. Ранее к прессе обратилась медсестра, которая работала в частной онкологической клинике.

Женщина заявила, что у нее есть в наличии несколько фотографий и видео, которые она записала в палате реанимации Заворотнюк. Медработник предлагала купить у нее эксклюзив. Однако позже удалось установить личность мошенницы и передать ее правоохранительным органам.

Дочь Заворотнюк показала фото с мамой Все молятся: соседи Заворотнюк раскрыли интересные детали
Новости Украины ракАнастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь