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Скандал з інтерв'ю Заворотнюк обріс новими деталями

STYLERЖиття    11.10.2019 - 10:03
Скандал з інтерв'ю Заворотнюк обріс новими деталями
Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Продюсер розповів, чи може Заворотнюк дати інтерв'ю

Анастасія Заворотнюк, яка на даний момент знаходиться у важкому стані і проходить лікування в приватній клініці, не може давати інтерв'ю журналістам. Про це заявив продюсер Андрій Загорський після скандалу з лікарем, який хотів продати інтерв'ю з актрисою за шалені гроші. Про це пишуть російські ЗМІ.

Думка продюсера про Заворотнюк

Як зазначає Андрій Загорський, лікар, який зробив таку заяву – справжній шахрай. У своєму коментарі для преси продюсер сказав, що це обман і хайп, так як деякі нечесні люди намагаються зараз скористатися сумною ситуацією з Анастасією Заворотнюк.

Скандал з інтерв'ю Заворотнюк обріс новими деталями

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Він пояснив, що подібні пропозиції відкрито демонструють людську зухвалість і відсутність моральних понять.

Що сталося

Раніше співробітник медичного закладу, де проходить лікування Анастасія Заворотнюк, повідомив, що може взяти у хворої артистки інтерв'ю і готовий продати його потім пресі за 800 тисяч рублів. Він звернувся до одного з російських ЗМІ і навіть запропонував, щоб вони самі склали список необхідних питань. Ім'я нахабного лікаря не розкривається.

Скандал з інтерв'ю Заворотнюк обріс новими деталями

Анастасія Заворотнюк (Фото: bzns.media)

Як наживаються на хвороби Заворотнюк

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли медичні працівники намагаються заробити на нещасті Анастасії Заворотнюк. Раніше до преси звернулася медсестра, яка працювала у приватній онкологічній клініці.

Жінка заявила, що у неї є в наявності декілька фотографій і відео, які вона записала в палаті реанімації Заворотнюк. Медпрацівник пропонувала купити в неї ексклюзив. Проте пізніше вдалося встановити особу шахрайки і передати її правоохоронним органам.

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