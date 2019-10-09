Заворотнюк осталось 48 часов: в России уже хоронят актрису

Анастасия Заворотнюк (Фото: spbdnevnik.ru)

Анастасия Заворотнюк вероятнее всего уже похоронена в Подмосковье

Анастасия Заворотнюк, которую как сообщили российские СМИ, выписали из больницы, скорее всего уже кремировали и похоронили на небольшом кладбище в Подмосковье.

Во многих российских изданиях появилась информация о том, что актрису Анастасию Заворотнюк выписали из частной больницы после неудачного лечения онкологического заболевания, а также стало известно, что после лечения она стала выглядеть ужасно и сама на себя не похожа. Также сообщается, что Заворотнюк перевезли в другую клинику.

Анастасия Заворотнюк

Что говорят врачи о Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк после долгого лечения парализована и именно это побудило родных перевезти ее из одной клиники в другую. Как объяснил специалист по паллиативной помощи онкологического института Гузель Абузарова, при раковой парализации – на счету каждая минута и оперативное вмешательство нужно проводить крайне быстро.

"Действовать нужно очень быстро, так как времени мало – максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все-таки случилась, то больному можно назначить только паллиативную помощь", - отметила врач и добавила, что ни о какой реабилитации речь уже идти не может, больному можно только снимать боль.

Также медик объяснила, что период ухода может быть разным и это зависит от основного заболевания. В некоторых случая – от нескольких дней до нескольких месяцев.

Анастасия Заворотнюк

Анастасию Заворотнюк похоронили в России

Некоторые СМИ выдвинули предположение, что информация о параличе Заворотнюк – не более, чем слухи и на самом деле актриса уже умерла. Как написали в Telegram-канале "НеМалахов", молчание родных Заворотнюк наводит на печальные мысли.

"Ведь может случиться так, что прекрасная няня реально умерла и ее даже по-тихому похоронили", - написали журналисты.

Анастасия Заворотнюк

Где могли похоронить Заворотнюк

Как утверждают СМИ, Анастасию Заворотнюк могли кремировать и похоронить в поселке Анкудиново, рядом с могилами ее отца и брата. Это небольшое кладбище находится в лесу, совсем недалеко от дома, где проживала Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев.

"От Крекшино, где стоит 900-метровый особняк Заворотнюк, всего несколько километров до Анкудиново. Кладбище тихое, скрыто в лесу. На территории есть часовня, где и проходят отпевания. Собственно, место под могилу было готово еще летом. Заворотнюк могли кремировать, потому о похоронах никто ничего не знает", - сделали выводы журналисты.