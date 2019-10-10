Интервью с умирающей Заворотнюк за 800 тысяч: врачи предали актрису

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook/com/ Zavorotnyuk71)

Сотрудник клиники, где находится Анастасия Заворотнюк, шокировал своим предложением

Анастасия Заворотнюк больна раком четвертой степени и сейчас находится в клинике для тежелобольных пациентов с онкологией. Один из сотрудников медучреждения сообщил, что может взять у больной актрисы интервью, но не безвозмездно, а за крупную сумму денег. За разговор с "прекрасной няней" он запросил 800 тысяч рублей. Об этом сообщает одно из российских СМИ.

Имя сотрудника издание не разглашает, но сообщает, что мужчина сам обратился в редакцию с заманчивым предложением.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook/com/ Zavorotnyuk71)

"Я буду задавать ей вопросы, которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа", - сообщил якобы сотрудник больницы.

Таким образом анонимный "сотрудник" пытается заработать и "сколотить" круглую сумму.

Напомним, что родственники артистки до сих пор не дают комментарии прессе по поводу болезни Анастасии. Родные "няни" отказываются идти на контакт с журналистами и просят, чтобы их оставили в покое.

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