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Відомий блогер втік з України після "конфлікту" з ТЦК (відео)

Понеділок 14 жовтня 2024 19:11
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Відомий блогер втік з України після "конфлікту" з ТЦК (відео) Юра Скайф (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий львівський блогер Юра Скайф спочатку поскаржився на "неприємну зустріч" з нібито представниками ТЦК, а вже нині показався за кордоном. Чоловік опинився у Польщі і свою втечу пояснив словами про те, що робив це "заради безпеки".

Що відомо про вчинок Скайфа та що він розповідав про "конфлікт" з ТЦК, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Львівський блогер поскаржився на ТЦК - деталі

Декілька днів тому Скайф записав відео, на яких поскаржився на те, що його нібито побили. У цьому він звинувачував ТЦК.

"Ми виїжджаємо з закладу, залітає тупо десь 50 чуваків, просто в масках, в чорному, в хакі. Нас з машини видирають, починають х**рити, кидають на землю... Якийсь хаос робиться, всі російськомовні, всі починають волати: "Лежи, Лежи!", - заявляв блогер.

Відомий блогер втік з України після &quot;конфлікту&quot; з ТЦК (відео)

Скайф поскаржився на ТЦК (скріншот)

Далі з його слів, на місце інциденту приїхала поліція. Скайф поскаржився правоохоронцям, що його били. Ті ж спитали, хто саме це робив.

Потім, стверджував Юра, він не міг показати на людину, яка її чіпала, адже всі були в масках. При цьому блогер заявляв, що його били саме представники ТЦК, "витягали з машини", "кидали на землю" і так далі.

Також він знімав відео з машини. Біля автівки дійсно перебували невідомі у масках. Але хто саме це був - залишається загадкою.

Відомий блогер втік з України після &quot;конфлікту&quot; з ТЦК (відео)Блогер заявив про сутичку з ТЦК (скріншот)

Юра Скайф втік з України

Нині ж блогер показався за кордоном. Він підтвердив, що дійсно вже не перебуває на територіхї України. При цьому він не став розкривати, як саме йому вдалося втекти.

Але Скайф, як і блогер Олександр Волошин, почав говорити про "небезпеку".

"З***вся, як зараз напишуть. Не треба такого писати. Я хотів би залишитися, дуже сильно. Але сталися такі обставини, що змушений виїхати... Поки так...Скажімо так, з***вся заради безпеки. Тому поки буду тут", - заявив Юра.

Як реагує мережа

Нині блогер закрив сторінку в Instagram, але юзери активно коментують його останні дописи в TikTok, а також обговорюють вчинок Скайфа у Telegram-каналах. Коментатори пишуть:

  • "Ви помітили як медійні персони спеціально підвʼязують скандали до свого виїзду з України. Зрозуміло ж, що такі речі плануються не за 3 дні"
  • "Тільки назад вже на нього ніхто не чекає"
  • "І не вертайся!".

Хто такий Юра Скайф

Блогер активно вів соцмережі. В Instagram на нього підписано понад 300 тисяч користувачів, а в TokTok він має майже 460 тисяч підписників. Про Скайфа відомо небагато.

Він знімав жартівливі та лайф-стайл відео, влаштовував пранки. Втім, нині він "завірусився" саме як втікач.

До слова, раніше блогер Паша Бумчик втік горами з України.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як саме Волошин втік з України.

Під час створення матеріалу було використано джерела: соцмережі Скайфа, Telegram-канал Instamania.

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