У Києві повідомляють про рейд співробітників ТЦК на концерт "Океан Ельзи"
У Києві ввечері у п'ятницю, 11 жовтня, після концерту рок-групи "Океан Ельзи" у чоловіків-відвідувачів перевіряли військово-облікові документи представники ТЦК і СП разом із поліцією. Декого з громадян затримували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-пабліки та ЗМІ.
За даними в мережі, це сталося біля столичного Палацу Спорту, де спостерігалося близько півсотні співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) разом з представниками поліції.
Зазначається, що вони прибули під будівлю концертного залу та почали перевіряти документи у чоловіків. А декого з громадян затримували правоохоронці.
Між тим станом на зараз офіційних заяв з боку київського ТЦК з приводу даної ситуації не було.
В мережі були оприлюднені кадри такого "рейду" біля Палацу Спорту після концерту "О.Е".
Раніше у вересні омбудсмен Дмитра Лубінець розповів, хто перевіряє військово-облікові документи та що буде за відмову від повістки.
Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів уточнив правила вручення повісток до ТЦК (постанова №1147). Йдеться про ті повістки, що розсилаються поштою.
Про повний перелік прав, які мають ТЦК та СП в Україні, можна прочитати в нашому окремому матеріалі.
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