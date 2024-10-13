"Зберіть свої шмарклі": Аліна Михайлова жорстко прокоментувала "облави" ТЦК на концертах

Керівниця медичної служби "Ульф" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова висловилася щодо "облав" ТЦК на концертах та в розважальних закладах. Наречена загиблого героя України Дмитра Коцюбайла публічно обурилася реакцією деяких людей, які почали критикувати рейди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими Михайлова поділилася в Instagram .

Як Михайлова відреагувала на рейди ТЦК

Аліна "репостнула" відео з "облавами" на концерті гурту "Океан Ельзи", які сталися 11 жовтня. Вона заначила, що її "особливо порадували" ті, хто обурився діями ТЦК.

Михайлова обурилася критикою рейдів ТЦК (скріншоти)

"І це все ті самі люди, які в 2022 візжали: "Сонечки, зайчики, спасіть нас від росіян в Києві". В 2024 оруть: "Ганьба поліції, армії". Дякую, дуже обнадійливо і мотиваційно. І ви кажете, що воює за оцих п****сів в Києві?" - написала Михайлова.

Також вона розмістила фото пораненого бійця й відповіла на питання про те, чи дійсно всім треба йти на війну. За словами Аліни, люди мають розуміти, що нині відбувається.

"Допомагати війську, тренуватися, покращувати уміння. І якщо ти чекаєш, поки за тобою прийдуть - то як прийдуть - збери залишки своїх яєць в долоньку і без ганьби прийми цей шлях. Воювати будуть всі. В Києві, Львові і Донецьку. Окреме питання до жінок, за якими ховаються мужики... Як вам жити з імпотентами?" - заявила військовослужбовиця.

Stories Михайлової (скріншот)

Після цього, судячи з усього, юзери почали відповідати Аліні та коментувати її заяви. І тоді вона розмістила додаткові Stories.

В них Михайлова наголосила, що для геройства недостатньо патріотичних пісень, податків та "качалочки". Адже, зазначає вона, жити хочуть всі.

"Але за свободу жити і гідність жити - треба боротися", - підкреслила Аліна.

Дівчина Коцюбайла обурилася хейтом в бік ТЦК (скріншот)

"В мене на війні батько, загинув коханий. На війні продовжую бути я. Зберіть свої шмарклі з мого діректу та коментарів, та йдіть в ТЦК або рекрут. центри захищати свою країну, свій дім, свою родину, мати, дружину, дітей, собаку, захищати себе", - резюмувала Михайлова.

Що відомо про "облави" ТЦК в Україні

11 жовтня ТЦК та СП, а також поліція, влаштували рейди. Зокрема, на концерті "Океан Ельзи" в Києві повідомлялося про затримання чоловіків та перевірку їхніх документів. Також рейди відбулися у багатьох великих містах України.

Святослав Вакарчук не став коментувати дії ТЦК й обмежився стриманою заявою. А 12 жовтня ТЦК влаштували рейд на концерті коміка Антона Тимошенка в Черкасах.