Соколова гостро висловилася про рейд ТЦК на концерті ОЕ. Згадала і про "Квартал 95"

У тому, що співробітники ТЦК влаштували рейд на концерті "Океану Ельзи" 11 жовтня, немає нічого дивного. А от реакція людей, які незадоволені діями поліції та військових - неприйнятна.

Що сказала Соколова про рейд ТЦК на концерті ОЕ в Києві

За словами Яніни, їй дивно спостерігати за "криками маминих черешень, які не оновили дані у ТЦК і прийшли на концерт".

"Шановні громадяни чоловічої статі воюючої країни. У вас було достатньо часу, аби вирішити свої питання з ТЦК. А тепер ви кричите: ганьба поліції? Не ганьбіться самі", - написала Соколова.

Ведуча наголосила, що "покоління тих, кому болить - не сц#ть і не ховається від ТЦК з наміром уникнути мобілізації".

Далі її інтонація стала більш гострішою.

"Пи#дуйте на шоу Потапа в Іспанію. Чи де там він... Але питання все ж стоїть: чому 5 жовтня під час концерту вечірнього, чи який він там зараз - "Єдиний Квартал", представників ТЦК біля входу не було. Там врожай, думаю, був би кращий", - написала Соколова.

Разом з тим вона привітала "Океан Ельзи" з 30-річчям, яке легендарний колектив святкує 12 жовтня, і зазначила, що вона "сформувалася" сама завдяки цьому гурту вами, а тепер формуються і її діти.

"Дякую за історичний внесок в розвиток країни і нації", - звернулася до фронтмена ОЕ журналістка.

Скриншот поста Яніни Соколової

Що відомо про рейд ТЦК на концерті ОЕ 11 жовтня

11 жовтня під час концерту "Океану Ельзи" у київському Палаці спорту відбулася масштабна перевірка відвідувачів чоловічої статі працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та правоохоронцями.

Так, близько півсотні працівників ТЦК та поліції перевіряли документи чоловіків, які виходили з локації. Деяких чоловіків затримували та силою заводили до поліцейських фургонів.

Під час цих дій люди скандували: "Ганьба поліції". Не обходилося і без мінімальних сутичок під час затримань.

Ця подія викликала широкий резонанс в суспільстві. Одні вважають, що у перевірці військово-облікових даних чоловіків призовного віку немає нічого поганого, адже всі вже мали оновити дані. Інші ж обурені такими діями військових і поліції, вважаючи їх недоречними під час культурного заходу, тим паче - заходу такого масштабу і важливості, адже ОЕ активно допомагають ЗСУ і перераховують значні кошти з концертів на потреби армії.

Як реагують на скандал ТЦК і Святослав Вакарчук

Керівництво київського ТЦК навідріз відмовилося коментувати ситуацію.

Вакарчук відреагував на скандал з ТЦК, але прямо говорити про вручення повісток відвідувачам концерту, він не захотів.

У своєму зверненні до фанатів артист просто подякував усім за підтримку й зазначив, що він та його музиканти вдячні всім, хто прийшов на концерт у п'ятницю.

"Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. В тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка", - сказав Святослав Іванович.