Відомий український гурт забрали у ТЦК прямо зі сцени: що відомо
В Україні продовжуються рейди представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у громадських місцях. ЗМІ повідомляють, що ТЦК влаштували облаву на концерті київського хардкор-гурту True Tough у Харкові.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Сата зухвало про музло.
Деталі інциденту
Повідомляється, що ТЦК забрали в учасників гурту телефони і не пускали їхніх менеджерів.
Зазначається, що забрали також музикантів з інших колективів, які мали виступати. Мова йде про гурти "Грунт палає" та "Mordox".
ЗМІ назвали цей інцидент "форс-мажорною обставиною".
True Tough (фото: instagram.com/true_tough)
"Друзі, на жаль, через форс-мажорні обставини, які не залежать від нас і на які ми не можемо вплинути як організатори, три гурти (Ґрунт Палає, Mordox, True Tough) не зможуть виступити сьогодні, але концерт все одно відбудеться за участі інших трьох анонсованих команд", - йдеться в Instagram-акаунті neformatcomua.
Очевидці говорять, що рейд був з більш ніж 20-ти представників ТЦК та поліції.
"Наразі затриманим видали повістки, звукорежисера концерту відправили на навчання", - пише автор Telegram-канал Сата зухвало про музло.
Що відомо про гурт True Tough
Київський гурт True Tough грає в жанрі хардкор і активно функціонує на українській андеграундній сцені. Вони пережили складний період під час повномасштабного вторгнення, що суттєво вплинуло на їхню творчість, а також змусило колектив повністю перейти на україномовні тексти. Їхня музика відображає почуття та переживання багатьох українців у цей важкий час.
True Tough (фото: instagram.com/true_tough)
Гурт продовжує творити нову музику, активно брати участь у благодійних заходах і випускати нові релізи. Нещодавно вони перевидали трек "Black Magic" українською мовою, а також готують нові треки та мініальбоми.
True Tough також проводить благодійні тури, включаючи серію концертів під назвою "Escape from the Panopticon," спрямовану на допомогу українським військовим.
Раніше Аліна Михайлова жорстко прокоментувала "облави" ТЦК на концертах.
Також про рейд на своєму концерті висловився Вакарчук.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Сата зухвало про музло, neformatcomua.